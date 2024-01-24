Ternyata Ini Makanan Kesukaan Ammar Zoni yang Dibawakan Aditya Zoni ke Tahanan

ADIK aktor Ammar Zoni, Aditya Zoni akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk menjenguk sang kakak yang sampai sekarang masih menjalani masa tahanan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di rutan Polres Metro Jakarta Barat, pada Rabu (24/1/2024)

Pantauan MNC Portal langsung di lokasi, Aditya Zoni tiba di Polres dengan didampingi oleh saudara dekatnya. Tak langsung bertemu sang kakak, menariknya Aditya justru langsung bergegas menuju kantin untuk memesan makanan kesukaan sang kakak, sate Padang.

Di hadapan awak media, Aditya Zoni mengaku sengaja memberli sate padang karena memang jadi salah satu makanan favorit Ammar Zoni.

"Bawa sate padang kesukaan Bang Ammar, makanya agak lama tadi beli di kantin,” ungkap Aditya Zoni kepada awak media.

“Dia enggak request apa-apa, cuma memang dia suka sate Padang akhirnya kita beli sate Padang," tambahnya.