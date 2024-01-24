Resep Makan Siang Soto Betawi yang Punya Cita Rasa Khas

RESEP makan siang hari ini adalah soto betawi yang segar untuk disantap. Hidangan lezat ini memang sangat cocok dijadikan menu makan siang Anda.

Soto betawi pun pas dinikmati ketika di cuaca mendung. Berikut resep soto Betawi seperti dilansir dari @momshee_kitchen.

Bahan-bahan :

300 gr daging sandung lamur

2.000 ml air

250 gr babat, direbus, dipotong kotak

250 gr paru, direbus, dipotong kotak

5 cm kayumanis

1/2 buah pala utuh

4 btr cengkeh

4 btg serai, dimemarkan

2 cm lengkuas, dimemarkan

6 lbr daun jeruk, dibuang tulangnya

2 lbr daun salam

3 1/2 sendok teh garam

1 sdt merica bubuk

2 sdt gula pasir

500 ml santan dari 1 butir kelapa

2 sdm minyak untuk menumis

Bumbu halus:

15 butir (150 gram) bawang merah

10 siung bawang putih

2 cm jahe

2 cm kunyit

1 sdt ketumbar bubuk

Bahan pelengkap:

2 buah tomat merah, dipotong-potong

2 batang daun bawang, diiris halus

4 sdm bawang merah goreng

100 gram emping, digoreng

2 buah jeruk nipis