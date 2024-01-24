BATIQA Hotels Gelar Promo KEJAR DISKON, Harga Mulai Rp357.000

JAKARTA-BATIQA Hotels, jaringan hotel lokal di Indonesia, kembali menghadirkan promo menarik untuk menyambut awal tahun baru. Promo bertajuk "KEJAR DISKON" ini menawarkan harga kamar mulai dari Rp357.000 per malam, termasuk sarapan untuk dua orang.

Promo ini berlaku untuk semua BATIQA Hotels di Indonesia, mulai dari 25 Januari hingga 31 Januari 2024. Harga sudah termasuk pajak dan biaya pelayanan.

Maria Lindawati, Head of Sales & Marketing BATIQA Hotels mengatakan, pihaknya berharap promo KEJAR DISKON ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berlibur dengan harga yang terjangkau.

"Selain itu, kami juga berharap promo ini dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan dan tren penggunaan hotel di awal tahun," tutur Maria.

Promo KEJAR DISKON dapat dipesan melalui website BATIQA Hotels atau melalui agen perjalanan yang bekerja sama dengan BATIQA Hotels.