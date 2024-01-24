Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tren Modest Fashion Menyambut Imlek dan Ramadhan, Didominasi Warna Pastel

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:06 WIB
Tren Modest Fashion Menyambut Imlek dan Ramadhan, Didominasi Warna Pastel
Event Indonesia Modest Fashion Weekend 2024. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

MENGAWALI 2024, berbagai tren modest fashion mulai bermunculan. Beberapa diantaranya yakni tren modest dengan nuansa perayaan Imlek hingga tren menyambut Ramadhan.

Seperti beberapa koleksi modest fashion yang ditampilkan di event Indonesia Modest Fashion Weekend 2024 yang baru-baru ini diresmikan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Event yang diinisiasi oleh Ketua umum sekaligus founder Indonesia Modest Fashion Designer (IMFD), Jeny Tjahyawati ini menampilkan ‘warna-warni’ tren modest fashion dari 10 desainer ternama. Mulai dari Dian Pelangi, Jeny Tjahyawati, Si.Se.Sa, Visola, Paris De La Mode, Huremvia, Lina Sukijo, Wina Sadikin, Shannelom Yuma, dan Lia Soraya.

Sebagai penyelenggara, Jenny menyebut, bahwa event IMFW kali ini, lebih mengangkat tema oriental karena akan terlebih dahulu menyambut perayaan imlek. Tidak hanya itu, beberapa desainer juga menampilkan koleksi busana modest fashion yang masih didominasi dengan nuansa spring summer dan warna-warna pastel

“Tema oriental charm ini memang mengangkat pesona oriental. Jadi yang kita angkat kebetulan hari raya Imlek. Ini sebuah tantangan ya, kita pakai busana modest di event oriental charm ini. Jadi kita sebagai desainer banyak yang akan lebih digali ya,” tutur Jenny, saat diwawancara, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Tren fashion

“Kita juga di industri ya. Jadi teman-teman desainer mereka ada karya Ramadhan dan lebaran ya. Setiap desainer punya ciri khas masing-masing, ada yang lebih ke spring summer seperti warna-warna pastel, lebih ke warna-warna solid,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
