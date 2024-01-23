Viral Emak-Emak Bonceng 7 di Motor, Gak Mau Kalah dari Cabe-cabean

BONCENG tiga atau boti memang biasa dilakukan para ABG-ABG, dan biasa dilakukan dengan motor matic. Mereka pun biasanya disebut dengan cabe-cabean, dan biasanya terdiri dari tiga perempuan atau 2 perempuan dan 1 laki-laki.

Tapi, bukan hanya cabe-cabean yang bisa bonceng tiga loh. Kali ini beredar video yang memperlihatkan emak-emak berkendara motor dengan membawa penumpang dalam jumlah tak biasa. Tak tanggung-tanggung, dalam satu motor memuat 7 orang sekaligus.

Peristiwa unik ini diketahui terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Di video yang beredar, tampak emak-emak berboncengan degan 6 penumpang melintasi Jembatan Ampera dengan kecepatan tinggi.

Dari 7 orang tersebut, 4 di antaranya adalah emak-emak sementara 3 orang lainnya merupakan anak kecil. Bahkan, mereka tidak ada yang menggunakan helm.