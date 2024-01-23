Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Aby Respati, Sahabat Milendaru yang Menikah dengan Hardiyanti Pantjur

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:01 WIB
5 Potret Aby Respati, Sahabat Milendaru yang Menikah dengan Hardiyanti Pantjur
Aby Respati dan Hardiyanti Pantjur. (Foto: Instagram)
A
A
A

ABY Respati, sahabat Milendaru, memang telah kembali ke jati dirinya sebagai lelaki tulen, setelah sebelumnya sering berdandan layaknya seorang wanita. Kini, dia pun telah menikah dengan pujaan hatinya.

Memang, Aby sudah kembali pada kodratnya sejak 2020. Dia pun menghapus fotonya yang berpenampilan layaknya wanita di media sosialnya setelah memutuskan untuk kembali menjadi pria.

Kini, Aby pun menikahi wanita bernama Hardiyanti Pantjur. Aby pun mengaku wanita inilah yang membawanya ke jalan yang benar."Karo kowe aku iso nemuke ritmene (Dengan kamu aku bisa menemukan jalannya)," tulis Aby Respati. Nah, berikut beberapa potret pernikahan Aby dengan Hardiyanti.

Foto Pre-Wedding

Aby Respati

Di foto prewedding ini, Aby terlihat gagah dengan pakaian oversized berwarna abu-abu. Dia pun memadukannya dengan celana kargo cokelat, dan sepatu sneaker putih abu-abu. Sementara Hardiyanti tampil cantik duduk di bangku, dengan dress hitam.

Foto sephia

Aby Respati

Dalam foto ini, terlihat Aby dan Hardiyanti menggunakan pakaian ada Jawa lengkap dengan konsep foto sephia. Aby menggunakan beskap dengan keris di belakangnya, sementara Hardiyanti nampak cantik dengan busana Jawa.

Duduk bersimpuh

Aby Respati

Aby dan Hardiyanti terlihat duduk bersimpuh dengan baju adat Jawa. Aby terlihat gagah dengan beskap hitam dan jarik cokelat serta belangkon cokelat khasnya. Sementara Hardiyanti memakai baju Jawi Jangkep dengan selendang merahnya di lilitkan di pinggan dan lengan.

Halaman:
1 2
      
