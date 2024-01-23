Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gagah Mahfud MD dalam Balutan Jaket Bomber, Netizen: Pendekar Kita

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |16:01 WIB
Potret Gagah Mahfud MD dalam Balutan Jaket Bomber, Netizen: Pendekar Kita
Mahfud MD. (Foto: X)
A
A
A

CALON wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD memang sangat terkenal dengan pribadi yang tegas dan berwibawa. Banyak orang yang mengagumi integritasnya sebagai politisi sekaligus akademisi.

Belum lama ini, Mahfud MD memposting ulang sebuah foto di akun Instagramnya @mohmahfudmd. Dalam foto tersebut, dirinya tampak begitu gagah dan berwibawa dalam balutan jaket bomber berwarna hitam.

Foto tersebut merupakan hasil editan karya seniman Agan Harahap yang sempat diunggah pada akun instagramnya @aganharahap. Jaket yang dikenakan oleh Menko Polhukam tersebut memiliki berbagai hiasan seperti tulisan ‘Three-Peat’ dan angka tiga yang merujuk ke nomor urut pasangan Ganjar-Mahfud yakni tiga.

Mahfud MD

Selain itu, adapun logo banteng yang bertuliskan ‘Chicago Bulls’ yaitu salah satu tim basket tersohor asal Amerika Serikat. Bukan cuma itu, bendera Merah Putih pun turut hadir menghiasi jaket bomber Mahfud yang menunjukkan kecintaannya dengan Tanah Air.

Sambil melipatkan kedua tangannya di dada, dalam foto tersebut pria berusia 66 tahun itu juga menggunakan kacamata hitam. Ditambah dengan senyum tipis, penampilan Mahfud semakin menawan dan gagah berani.

“El Professor. Terima kasih, fotonya bagus,” tulis Mahfud dalam keterangan foto, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Melihat hasil editan foto tersebut, pasangan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo pun turut serta berkomentar dalam unggahannya.

“Keren betul, Prof,” komentar akun Instagram @ganjar_pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
