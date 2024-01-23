Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Padu Padan Outfit Cowok Simple Paling Modis, Hem Matching dengan Celana Chinos

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |15:39 WIB
Padu Padan Outfit Cowok Simple Paling Modis, Hem Matching dengan Celana Chinos
Promo AladinMall.
A
A
A

MIX and match outfit cowok simple ini cocok untuk menghadiri acara santai atau hangout bersama teman. Selain nyaman dikenakan, deretan outfit berikut ini juga modis dan tak ketinggalan jaman.

 

Salah satu outfit cowok simple yang paling populer dipakai adalah kaos atau T-shirt. Kaos polos bisa dipadukan dengan berbagai outer, mulai dari jaket berbahan denim, kulit hingga flanel. Sementara, bawahan yang umum dipakai adalah jeans atau chinos.

 

Nah, berikut ini lima rekomendasi padu padan outfit cowok simple yang bisa jadi inspirasi penampilanmu.

 

Outfit Cowok Simple

1. Kaos Oversized dan Celana Pendek

Padu padan kaos oversized dan celana pendek cocok untuk momen santai bersama teman di akhir pekan. Bila kamu mengenakan kaos berwarna hitam, coba pakai celana berwarna putih. Jangan lupa gunakan jam tangan dan sneaker senada dengan kaos agar terlihat semakin keren. Tas model waist bag adalah pilihan tepat untuk mendapatkan penampilan yang santai.

 

2. Hem dan Celana Chinos

Hem dengan kancing bagian atas terbuka memberikan kesan casual. Selain terlihat santai, kamu pun bisa merasa nyaman dan tidak terlalu sesak saat memakainya. Agar penampilan terlihat fresh, kamu bisa mengenakan hem berwarna putih dengan celana chinos atau jeans.

 

3. Celana Jeans dan Hoodie

Hoodie polos atau minim tulisan memberikan penampilan santai namun tetap rapi. Kamu bisa memadukannya dengan celana jeans untuk tampilan kasual yang tetap terlihat stylish. Mengenakan topi baseball juga bisa menjadi ide yang menarik jika kamu memakai outfit ini ke luar rumah.

 


