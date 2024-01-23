Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara dan Manfaat Cuci Tangan agar Terhindar dari Penyakit

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |15:43 WIB
Cara dan Manfaat Cuci Tangan agar Terhindar dari Penyakit
BEGITU banyak manfaat cuci tangan sesuai dengan petunjuk yang baik dan benar. Selain kebersihan, mencuci tangan juga efektif membunuh kuman dan bakteri jahat.

 

Sejak 2008, WHO menetapkan tanggal 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia (HCTS). Tentunya,  HCTS untuk mengkampanyekan pentingnya cuci tangan ke masyarakat luas.

 

Cuci tangan adalah tindakan paling simple dalam menjaga kesehatan. Meski simple, cuci tangan memiliki sejumlah tahapan. Cuci tangan yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah sebagai berikut:

 

Ratakan sabun pada kedua telapak tangan.

Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian.

Gosok sela-sela jari bagian dalam secara bergantian.

Gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci.

Gosok kedua ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan.

Gosok ujung-ujung jari dengan posisi menguncup pada telapak tangan dengan gerakan berputar secara bergantian.

 

Manfaat Cuci Tangan

Setelah mengetahui cara dan urutan mencuci tangan yang benar, kamu juga harus tahu manfaat cuci tangan untuk kesehatan. Mencuci tangan yang terbaik adalah menggunakan air mengalir. Akan lebih baik menggunakan sabun anti bakteri.

 

Bila tidak ada air dan sabun, kamu bisa menggunakan hand sanitizer. Cairan ini umumnya pocketable dan bisa dibawa ke mana-mana.

 

Nah, berikut manfaat cuci tangan yang harus kamu ketahui dengan baik.

 

1. Membunuh Kuman dan Virus

Bakteri, kuman dan virus memiliki sifat mikroskopik yang berarti tidak bisa dilihat hanya dengan mata telanjang saja. Sehingga membutuhkan alat tersendiri untuk melihat dan memastikannya. Oleh karena itu, bakteri, kuman dan virus bukan berarti tidak ada di permukaan tangan ataupun benda.

 

2. Melindungi dari Berbagai Penyakit

Kuman penyebab penyakit dapat berpindah dari benda yang telah terkontaminasi. Jika kuman penyebab penyakit tersebut sudah masuk ke dalam tubuh, dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh seseorang. Umumnya kondisi tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang mengalaminya menjadi sakit karena adanya reaksi infeksi di dalam tubuh oleh bakteri, kuman ataupun virus.

 

Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan secara berkala sebagai salah satu upaya melindungi diri dari penyakit seperti penyakit pencernaan seperti keracunan makanan, diare atau hepatitis A. Gangguan pernapasan seperti flu dan pneumonia, meningitis, infeksi saluran kencing dan MRSA juga bisa disebabkan karena virus yang masuk ke tubuh.

 

3. Mencegah Resistensi Antibiotik

Mencuci tangan dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Hal ini terjadi karena memiliki kebiasaan mencuci tangan dapat membantu melindungi diri dari penyakit yang penanganannya menggunakan obat antibiotik.

 

Karena penggunaan antibiotik yang berlebihan memiliki risiko meningkatkan potensi resistensi antibiotik. Jadi, dengan mencegah penyakit yang membutuhkan antibiotik, dapat mengurangi risiko seseorang mengalami resistensi antibiotik.

