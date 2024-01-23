Masker Telur Mentah Aman Digunakan? Ini Penjelasannya

TREN menggunakan masker telur mentah atau putih telur tampaknya sampai saat ini masih terus dilakukan oleh banyak masyarakat untuk mempercantik penampilannya. Cara ini disebut dapat menghilangkan berbagai keluhan sehingga dipercaya masyarakat secara turun-temurun.

Namun, apakah tindakan seperti itu aman dilakukan?

Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus pada trend seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Karena justru dapat menimbulkan permasalahan kulit lainnya terutama pada seseorang yang mengalami alergi telur.

“Ada nih trend yang dari dulu gak kelar-kelar yaitu maskeran pakai telur mentah. Udahlah gini, mendingan yang kayak gini-gini tuh jangan di ikutin,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Selasa (23/1/2024).