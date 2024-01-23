RSUD Tamansari Berikan Herbal Bawang Putih Pada Pengunjung yang Datang, Ini Manfaatnya bagi Kesehatan

RSUD Tamansari memberikan minuman sehat kepada para pengunjung yang datang. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak rumah sakit setiap hari Jumat pukul 08.00 WIB di RSUD Tamansari sepanjang bulan Januari-Februari 2024.

Bekerjasama dengan Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta, Ngabila Salama menjelaskan sebanyak 120 botol jamu berbasis bawang putih dibagikan kepada masyarakat.

“Bawang putih memiliki manfaat selain sebagai bumbu dapur, bawang putih secara tradisional juga dikenal sebagai tanaman obat. Sehingga secara turun temurun dimanfaatkan juga sebagai jamu,” kata Ngabila Salama, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024).

Memiliki nama lain Allium sativum, ternyata dalam bawang putih juga memiliki kandungan vitamin B1, B2, B3, B6, B9, Beta Karoten, Air, Energi, Karbohidrat, Gula, Serat, Lemak, Protein, dan juga Mineral seperti Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium, Zinc, Manganese, dan Selenium.

Tidak hanya itu, pada bawang putih juga diketahui bermanfaat sebagai penurun tekanan darah karena memiliki kandungan sulfur. Bahkan studi in vitro menyebutkan bahwa kandungan S-allyl cysteine (SAC) pada ekstrak bawang putih serta kandungan Diallyl Disulfide (DADS) terbukti mampu menghambat pembentukan kolesterol.

“Bawang putih berperan dalam penatalaksanaan kolesterol sebagai terapi tambahan pada kasus hiperkolesterolemia sehingga menurunkan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular,” ucapnya.