Turunkan Berat Badan Tak Hanya Kendalikan Diabetes, Ini Manfaatnya bagi Kesehatan

MENURUNKAN berat badan yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk mengendalikan diabetes ternyata memiliki dampak lain bagi kesehatan. Dilansir dari laman UPI News, Selasa (23/1/2024) salah satu studi menyebut bahwa dampak kesehatan tersebut ialah manfaat baik untuk tubuh.

Penurunan berat badan yang substansial dapat menyebabkan remisi berumur pendek pada diabetes tipe 2. Sehingga dapat mendorong tingkat penyakit lainnya seperti jantung lebih rendah sebesar 40 persen dan tingkat penyakit ginjal sebanyak 33 persen.

“Sebagai studi intervensi pertama yang mengaitkan remisi dengan pengurangan komplikasi terkait diabetes ini adalah berita yang menggembirakan bagi mereka yang dapat mencapai remisi dari diabetes tipe 2,” kata Edward Gregg selaku Peneliti Utama sekaligus Kepala Kesehatan Populasi di Universitas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan RSCI di Dublin.

Hal itu dibuktikan oleh Edward dalam penelitiannya kepada 5.145 orang dewasa yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas dengan diabetes tipe 2 selama 12 tahun. Sekitar 18 Persen pasien secara acak diminta untuk melakukan diet intensif, dan beberapa rencana gaya hidup sehat lainnya.

Mereka bisa mengendalikan diabetes tersebut sampai mereka benar-benar tidak memerlukan obat lagi serta memiliki kadar gula darah yang normal. Sedangkan peneliti lainnya menemukan pada pasien-pasien dengan tingkat penyakit jantung dan ginjal memiliki remisi lebih rendah daripada mereka yang tidak mencapai remisi.

Lebih lanjut, untuk risiko jantung atau ginjal yang menurun sebagian besar terjadi pada orang dengan remisi jangka panjang. Oleh karena itu, pasien-pasien yang mengalami setidaknya empat tahun remisi memiliki 49 persen penurunan risiko penyakit jantung dan 55 Persen penurunan risiko penyakit ginjal.

Pasien juga akan lebih mungkin mengalami remisi apabila mereka tidak menderita diabetes dalam waktu yang lama. Pentingnya melakukan pembatasan kontrol pada gula darah yang mereka alami akan membuat penurunan berat badan yang besar.