Kabar Baik! Transplantasi Ginjal Bisa Dapat Pembiayaan dari BPJS Kesehatan

BELUM lama ini RSUP Fatmawati telah melakukan operasi transplantasi ginjal perdananya pada Senin, 22 Januari 2024 dengan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal yang merupakan seorang ibu berusia 41 tahun.

Dia mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya yang berusia 20 tahun, akibat mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023, yang disebabkan penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal, dr Elizabeth Yasmine Wardoyo, SpPD, KGH, FINASIM menjelaskan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah dalam keadaan stabil dan kembali ke ruangan perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga dalam keadaan baik. Artinya, fungsi ginjalnya saat ini dalam pengawasan ketat dan sudah berlangsung baik.

“Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU. Kemudian di rumah sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ untuk meminimalkan infeksi pasca-operasi,” kata dr Elizabeth, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Selasa (23/1/2024).

Menyikapi kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan transplantasi ginjal merupakan salah satu bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi yang digaungkan oleh Kemenkes, layanan ini dilakukan sebagai pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, pasien yang akan melakukan transplantasi ginjal juga bisa mendapatkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Akan tetapi, ada selisih biaya yang harus dibayarkan oleh pasien secara mandiri atau menggunakan asuransi lain.

Lebih lanjut, layanan transplantasi ginjal yang dilakukan RSUP Fatmawati diharapkan dapat berkesinambungan dan dapat menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal, karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.