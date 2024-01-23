3 Kebun Binatang di Yogyakarta Bisa Dikunjungi saat Akhir Pekan

BERLIBUR ke kebun binatang seringkali menjadi pilihan bersama keluarga ataupun teman. Kebun binatang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi berbagai habitat alam dan melihat langsung beragam satwa dari seluruh dunia.

Kebun binatang tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Di sana, mereka bisa mengenal lebih dekat berbagai jenis hewan dan bahkan berinteraksi langsung dengan beberapa di antaranya.

Sementara itu, bagi orangtua, kebun binatang memberikan kesempatan untuk tetap menikmati keindahan alam sambil melihat kebahagiaan anak-anak mereka.

Jika anda berencana menghabiskan waktu liburan di Yogyakarta, berikut Okezone rekomendasikan tiga kebun binatang di Yogyakarta yang bisa dikunjungi bersama keluarga di akhir pekan.

1. Suraloka Interactive Zoo

Tempat wisata anak ini menyajikan beragam hewan unik dan langka dari berbagai daerah hingga belahan dunia. Hewan-hewan tersebut terbagi dalam 6 kelas, mencakup mamalia, unggas, reptil, amfibi, ikan, dan serangga.

(Foto: Instagram/@suralokainteractivezoo)

Pengunjung juga dapat menemukan koleksi anggrek dari berbagai negara, yaitu Vanda, Zygo, Farmeri, Catasetum, Dendrobium, Gramma, Cattleya Yellow Bird.

Selain itu Suraloka Interactive Zoo juga memiliki beragam wahana bermain. Di antaranya adalah Playground, Flying Fox, High Ropes, AR Interactive, Tunggang Kuda, Terapi Ikan, Kereta Thomas.

Harga tiket masuk ke Suraloka Interactive Zoo cukup terjangkau, sekitar 30 ribu rupiah, sementara tarif wahana berkisar antara Rp10.000 - Rp50.000.

Lokasinya berada di Jalan Boyong No.97, Kaliurang, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

2. Gembira Loka Zoo

Kebun binatang yang satu ini memang sudah terkenal di kalangan wisatawan. Kebun binatang ini menjadi yang terbesar di Jogja dan memiliki koleksi satwa yang sangat lengkap.

(Foto: Instagram/@glzoojogja)

Pengunjung dapat menjelajahi berbagai hewan dari berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara lainnya. Gembira Loka memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung dan berfoto bersama satwa-satwa jinak seperti iguana, ular piton, dan kura-kura.

Museum Diorama Flora dan Fauna KRKB Gembira Loka memiliki koleksi awetan 1.323 ekor binatang dari 220 jenis satwa dan 34.747 jenis tumbuhan.

Tiket masuk ke Gembira Loka Zoo sekitar Rp60.000 pada weekday (Senin-Kamis) dan Rp75.000 pada weekend (Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional), Kebun binatang ini beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, dan berlokasi di Jalan Kebun Raya No. 2, Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.