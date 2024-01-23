Bangga! Danau Toba Masuk Daftar 52 Places to Go 2024 Versi New York Times

BERLOKASI di Sumatera Utara, keindahan alam yang dimiliki Danau Toba tak pernah gagal memanjakan mata siapapun yang melihatnya.

Melihat dari foto saja sudah amat cantik, apalagi jika melihat pemandangan tersebut langsung dengan mata telanjang.

Tidak heran jika Danau Toba menjadi incaran para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Belum lama ini New York Times merilis daftar '52 Places to Go in 2024', di mana Danau Toba berhasil masuk di urutan ke-24 dari daftar tersebut.

Kabar baik ini menjadi angin segar untuk industri pariwisata di Indonesia. Dalam daftar 'Places to Go in 2024' versi New York Times tersebut, Danau Toba berhasil menarik perhatian wisatawan berkat nilai sejarah dan juga keindahan alam yang ditawarkannya.

Melansir situs New York Times, Selasa (23/1/2024), Danau Toba juga telah dinobatkan sebagai danau kawah terbesar di dunia. Awal mula terbentuknya Danau Toba ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu.

Menilik dari sejarah yang ada, dulunya sempat terjadi ledakan vulkanik yang sangat besar. Hal ini membuat bumi berguncang hingga terbentuk lubang selebar 60 mill atau setara dengan 96,5 kilometer yang kini dikenal dengan Danau Toba.

Dalam daftar tersebut juga terselip deskripsi singkat dari seorang fotografer perjalanan global dan jurnalis foto, Joel Carillet. Ia mengakui bahwa Danau Toba berbeda dengan destinasi terkenal Indonesia lainnya, sebab danau ini sangat jauh dari keramaian