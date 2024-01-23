Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dicurhati Pegiat Wisata Gunungkidul soal Promosi, Ganjar Janjikan Internet Gratis Super Cepat

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:39 WIB
Dicurhati Pegiat Wisata Gunungkidul soal Promosi, Ganjar Janjikan Internet Gratis Super Cepat
Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam kunjungan ke Gunungkidul, DIY (Foto: MNC Media)
A
A
A

RIBUAN pegiat wisata Gunungkidul, DIY menyampaikan keluhannya kepada calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam kunjungannya ke objek wisata Goa Ngingrong, Desa Wisata Mulo, Gunungkidul, DIY, Senin, 22 Januari 2024 malam.

Mereka menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi yaitu promosi tempat wisata di daerah tersebut. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mempromosikan tempat wisata adalah minimnya fasilitas internet dan pengetahuan.

Oleh karenanya wisata Goa Ngingrong menjadi kurang berkembang dan tidak banyak diketahui publik, padahal objek wisata tersebut sudah diakui UNESCO. Tempat wisata tersebut juga hanya ramai dikunjungi pada akhir pekan.

"Kami ini punya obyek wisata Goa Ngingrong yang sudah diakui UNESCO. Ini goa yang di dalamnya ada sungai dan telaga bawah tanah. Tapi sayang, lokasi ini masih sepi Pak, ramai hanya akhir pekan," jelas Oki, salah satu pengelola objek wisata Goa Ngingrong Gunungkidul.

Ganjar Pranowo di Gunungkidul

(Foto: MNC Media)

Tak hanya itu, sumber daya manusianya pun dianggap masih belum optimal karena minimnya fasilitas internet untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Oki juga menyampaikan harapannya kepada Ganjar agar membangun program yang dikhusukan untuk pemngembangan desa wisata dan pelatihan bagi pada kaum muda agar dapat membantu perkembangan wisata di daerahnya.

"Apa program bapak ke depan untuk pengembangan desa wisata? Kami ingin mendengar," tanya Oki.

Mendengar curhatan Oki dan para pegiat wisata lainnya, membuat Ganjar semakin yakin untuk menaruh program pengembangan desa, terkhusus desa wisata agar menjadi prioritasnya jika terpilih menjadi presiden Indonesia. Dengan tegas Ganjar menyatakan kemajuan pembangunan Indonesia harus dimulai dari pembangunan desa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/608/3041896/ganjar_pranowo-97xq_large.jpg
Hadiri Sidang Palti Hutabarat, Ganjar Pranowo: Kamu Tidak Sendirian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/406/2961153/sambangi-manggarai-ntt-ganjar-pranowo-janji-kembangkan-sektor-pariwisata-dan-pertanian-iSLfjXGoYP.JPG
Sambangi Manggarai NTT, Ganjar Pranowo Janji Kembangkan Sektor Pariwisata dan Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/408/2927822/ganjar-pranowo-soroti-interkoneksi-pariwisata-tana-toraja-yuk-intip-4-destinasi-unggulannya-rjJmahdehv.JPG
Ganjar Pranowo Soroti Interkoneksi Pariwisata Tana Toraja, Yuk Intip 4 Destinasi Unggulannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/406/2925691/ganjar-pranowo-disambut-kepala-suku-di-papua-berikut-4-suku-asli-bumi-cenderawasih-UVRDxmp1uD.JPG
Ganjar Pranowo Disambut Kepala Suku di Papua, Berikut 4 Suku Asli Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/406/2925650/ganjar-pranowo-disambut-hangat-di-papua-inilah-5-hewan-endemik-bumi-cenderawasih-NZH5TYpg2c.JPG
Ganjar Pranowo Disambut Hangat di Papua, Inilah 5 Hewan Endemik Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/408/2925627/5-tempat-healing-di-sorong-kota-yang-pernah-dikunjungi-ganjar-pranowo-994XqTJkps.JPG
5 Tempat Healing di Sorong, Kota yang Pernah Dikunjungi Ganjar Pranowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement