Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Keluarga Ini Putuskan Tinggal Selamanya di Hotel, Tarif Kamar Rp2,2 Juta per Hari

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:23 WIB
Keluarga Ini Putuskan Tinggal Selamanya di Hotel, Tarif Kamar Rp2,2 Juta per Hari
Sebuah keluarga di China memutuskan tinggal di hotel selamanya (Foto: SCMP)
A
A
A

SEBUAH keluarga beranggotakan delapan orang memutuskan tinggal di sebuah kamar suite hotel mewah dengan biaya 1.000 yuan atau sekitar Rp2,2 juta per hari. Gaya hidup itu sudah mereka lakoni selama 229 hari. Kisahnya pun viral di media sosial China.

Melansir dari South China Morning Post (SCMP), keluarga yang tidak diungkap identitasnya ini berasal dari Kota Nanyang di provinsi tengah Henan, China. Mereka enggan lagi tinggal di sebuah apartemen dan memutuskan untuk menjadikan hotel sebagai rumah tinggal mereka.

Ruangan tersebut terlihat dipenuhi dengan perlengkapan kehidupan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan air.

Beberapa anggota keluarga terlihat berdiri mengelilingi sebuah meja sambil berbagi buah.

"Hari ini adalah hari ke-229 kami tinggal di hotel ini," kata salah satu anggota keluarga, Mu Xue.

Sebuah Keluarga di China Putuskan Tinggal di Hotel

(Foto: SCMP)

"Biaya sewa kamarnya 1.000 yuan (atau berkisar Rp2,2 juta) per hari. Keluarga kami yang terdiri dari delapan orang hidup dengan sangat baik," katanya, seraya menambahkan bahwa harga tersebut adalah harga sewa jangka panjang yang diberikan oleh hotel.

Karena harganya sudah termasuk semua, tidak ada biaya tambahan untuk parkir, pemanas, air dan listrik.

"Kami merasa senang tinggal di sini, jadi kami berencana untuk tinggal di hotel seumur hidup kami," kata Mu.

Dalam sebuah klip terpisah dari Star Video, Mu mengatakan bahwa keluarganya telah memiliki enam properti dan mereka dalam kondisi keuangan yang sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/408/3132439/7_ide_wisata_china_yang_dikunjungi_ishowspeed_salah_satunya_kota_terlarang-MyCs_large.jpg
7 Ide Wisata China yang Dikunjungi IShowSpeed, Salah Satunya Kota Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009603/ngeri-rombongan-turis-terjebak-hingga-gelantungan-di-tebing-curam-OJeBo0ZAUw.JPG
Ngeri, Rombongan Turis Terjebak hingga Gelantungan di Tebing Curam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007632/parah-kebun-binatang-ini-ubah-anjing-jadi-panda-bulunya-sengaja-dicat-hitam-putih-hS0ixMMsaG.JPG
Parah! Kebun Binatang Ini Ubah Anjing Jadi Panda, Bulunya Dicat Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998206/ngerinya-tangga-gunung-taishan-china-bikin-kaki-gemetar-berani-naik-XYpMFtdbT6.JPG
Ngerinya Tangga Gunung Taishan China Bikin Kaki Gemetar, Berani Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/406/2996112/tolak-berbelanja-rombongan-turis-china-ditahan-di-toko-kasur-zcTBo4mGcI.JPG
Tolak Berbelanja, Rombongan Turis China Ditahan di Toko Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/406/2982340/kenapa-china-sering-pinjamkan-panda-ke-negara-lain-ternyata-ini-alasannya-jIuI50qDEh.JPG
Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement