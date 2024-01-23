Keluarga Ini Putuskan Tinggal Selamanya di Hotel, Tarif Kamar Rp2,2 Juta per Hari

Sebuah keluarga di China memutuskan tinggal di hotel selamanya (Foto: SCMP)

SEBUAH keluarga beranggotakan delapan orang memutuskan tinggal di sebuah kamar suite hotel mewah dengan biaya 1.000 yuan atau sekitar Rp2,2 juta per hari. Gaya hidup itu sudah mereka lakoni selama 229 hari. Kisahnya pun viral di media sosial China.

Melansir dari South China Morning Post (SCMP), keluarga yang tidak diungkap identitasnya ini berasal dari Kota Nanyang di provinsi tengah Henan, China. Mereka enggan lagi tinggal di sebuah apartemen dan memutuskan untuk menjadikan hotel sebagai rumah tinggal mereka.

Ruangan tersebut terlihat dipenuhi dengan perlengkapan kehidupan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan air.

Beberapa anggota keluarga terlihat berdiri mengelilingi sebuah meja sambil berbagi buah.

"Hari ini adalah hari ke-229 kami tinggal di hotel ini," kata salah satu anggota keluarga, Mu Xue.

(Foto: SCMP)

"Biaya sewa kamarnya 1.000 yuan (atau berkisar Rp2,2 juta) per hari. Keluarga kami yang terdiri dari delapan orang hidup dengan sangat baik," katanya, seraya menambahkan bahwa harga tersebut adalah harga sewa jangka panjang yang diberikan oleh hotel.

Karena harganya sudah termasuk semua, tidak ada biaya tambahan untuk parkir, pemanas, air dan listrik.

"Kami merasa senang tinggal di sini, jadi kami berencana untuk tinggal di hotel seumur hidup kami," kata Mu.

Dalam sebuah klip terpisah dari Star Video, Mu mengatakan bahwa keluarganya telah memiliki enam properti dan mereka dalam kondisi keuangan yang sehat.