HOME WOMEN TRAVEL

Order Makanan via Online, Pesanan Wanita Ini Malah Dimakan Kurir

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:02 WIB
Order Makanan via <i>Online</i>, Pesanan Wanita Ini Malah Dimakan Kurir
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SEORANG pelanggan DoorDash, yakni platform pemesanan makanan yang berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat marah begitu mengetahui seorang kurir telah memakan makanan pesanannya.

Ia awalnya memesan kue monster Sesame Street melalui aplikasi, dan dia merasa kesal karena servisnya mengecewakan.

Dalam video yang viral di TikTok dan telah ditonton lebih dari 680 ribu kali, nampak seorang wanita memergoki kurir yang tengah mengantar makanannya.

Pengguna dengan akun @diamondprestige_ merekam momen ketika dia menghadapi sang kurir, dengan tegas menyatakan bahwa wajah kurir tersebut terlihat ada sisa-sisa cokelat dan remahan makanan.

Kurir Makan Pesanan Pelanggan

(Foto: TikTok/@diamondprestige_)

Sang kurir terlihat bingung saat ditanya tentang alasan tas tersebut terbuka. Sayangnya, kurir tersebut tidak gagal memberi jawaban jujur hingga membuat pelanggan curiga.

Pengguna media sosial hampir tidak dapat mempercayai insiden konyol tersebut dan bahkan meragukan apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi di kehidupan nyata.

"Dia melihat ke dalam tas untuk melihat kotak yang terbuka, setara dengan seorang siswa yang mencari pekerjaan rumah di ranselnya yang dia tahu tidak dia kerjakan," canda salah satu pengguna, melansir dari Unilad.

Halaman:
1 2
      
