Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Camilan Manis Lezat dan Gurih, Cocok untuk Hidangan Valentine

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:32 WIB
3 Resep Camilan Manis Lezat dan Gurih, Cocok untuk Hidangan Valentine
Promo AladinMall.
A
A
A

JELANG valentine, resep camilan manis selalu dicari orang. Resep yang paling sering dicari adalah resep makanan ringan seperti brownies cokelat hingga martabak manis. 

Makanan manis, terutama dengan bahan utama cokelat, memang identik dengan hari valentine. Makanan manis dianggap sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang. 

Nah, buat yang masih mencari ide untuk merayakan valentine bersama orang-orang yang disayangi, berikut tiga resep camilan manis terbaik.

Resep Camilan Manis

1. Brownies Cokelat 

Bahan-Bahan:

- 100 gram terigu protein sedang

- 100 gram mentega

- 100 gram cokelat batang

- 2 butir telur

- 1/2 sdt ovalet

- Chocochips

Cara membuat:

- Lelehkan cokelat batang dan mentega, dinginkan.

- Panaskan kukusan, tutupnya bungkus dengan kain bersih. 

- Siapkan loyang bulat stainless. Olesi loyang dengan mentega dan taburi dengan terigu.

- Ayak terigu dan cokelat bubuk, sisihkan.

- Mixer telur dan gula dengan kecepatan selama beberapa menit 

- Tambahkan ovalet dan mixer lagi sampai adonan putih mengembang.

- Masukan terigu dan cokelat bubuk, mixer lagi dengan kecepatan rendah, matikan mixer.

- Masukkan lelehan cokelat aduk rata dengan spatula dan tuang dalam cetakan.

- Taburi dengan chocochips, kukus sekitar 20-25 menit.

2. Kue Cubit Simple

Bahan-Bahan: 

150 gr tepung terigu protein serbaguna (misalnya merk Segitiga)

1 butir telur

8 sdm gula pasir (aku 75 gr)

1/2 sdm baking powder (aku 1/2 sdt)

200 ml air

1 sachet kental manis

50 ml minyak goreng

Sejumput garam

1/4 sdt vanilla essence 

Bahan Topping:

Secukupnya meses/kacang tanah

Sangrai/keju parut

Cara Membuat

- Dalam mangkuk campur telur, gula pasir, baking powder, garam. Kemudian aduk dengan mixer.

- Masukkan terigu, bergantian dengan susu dan minyak goreng. 

- Panaskan cetakan, olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin. 

- Tuang adonan sam

pai full ke dalam cetakan. Masak dengan api kecil. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement