3 Resep Camilan Manis Lezat dan Gurih, Cocok untuk Hidangan Valentine

, Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:32 WIB

JELANG valentine, resep camilan manis selalu dicari orang. Resep yang paling sering dicari adalah resep makanan ringan seperti brownies cokelat hingga martabak manis.

Makanan manis, terutama dengan bahan utama cokelat, memang identik dengan hari valentine. Makanan manis dianggap sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang.

Nah, buat yang masih mencari ide untuk merayakan valentine bersama orang-orang yang disayangi, berikut tiga resep camilan manis terbaik.

Resep Camilan Manis

1. Brownies Cokelat

Bahan-Bahan:

- 100 gram terigu protein sedang

- 100 gram mentega

- 100 gram cokelat batang

- 2 butir telur

- 1/2 sdt ovalet

- Chocochips

Cara membuat:

- Lelehkan cokelat batang dan mentega, dinginkan.

- Panaskan kukusan, tutupnya bungkus dengan kain bersih.

- Siapkan loyang bulat stainless. Olesi loyang dengan mentega dan taburi dengan terigu.

- Ayak terigu dan cokelat bubuk, sisihkan.

- Mixer telur dan gula dengan kecepatan selama beberapa menit

- Tambahkan ovalet dan mixer lagi sampai adonan putih mengembang.

- Masukan terigu dan cokelat bubuk, mixer lagi dengan kecepatan rendah, matikan mixer.

- Masukkan lelehan cokelat aduk rata dengan spatula dan tuang dalam cetakan.

- Taburi dengan chocochips, kukus sekitar 20-25 menit.

2. Kue Cubit Simple

Bahan-Bahan:

150 gr tepung terigu protein serbaguna (misalnya merk Segitiga)

1 butir telur

8 sdm gula pasir (aku 75 gr)

1/2 sdm baking powder (aku 1/2 sdt)

200 ml air

1 sachet kental manis

50 ml minyak goreng

Sejumput garam

1/4 sdt vanilla essence

Bahan Topping:

Secukupnya meses/kacang tanah

Sangrai/keju parut

Cara Membuat

- Dalam mangkuk campur telur, gula pasir, baking powder, garam. Kemudian aduk dengan mixer.

- Masukkan terigu, bergantian dengan susu dan minyak goreng.

- Panaskan cetakan, olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin.

- Tuang adonan sam

pai full ke dalam cetakan. Masak dengan api kecil.