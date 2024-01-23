7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak

7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak, (Foto: Freepik)

Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk dalam hal makanan. Kecerdasan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja, tetapi juga asupan nutrisi yang baik dalam kesehariannya.

Nah, salah satu makanan yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak adalah ikan. Ikan tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi penting seperti protein, omega-3, dan berbagai vitamin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak.

Diketahui ada beberapa jenis ikan tertentu yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Berikut adalah tujuh jenis ikan baik yang membantu mencerdaskan otak anak yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (23/1/2024)

1. Salmon: Salmon dikenal mengandung tinggi asam lemak omega-3, terutama DHA. DHA merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan dan perkembangan sel-sel otak, yang dapat memberikan dampak positif pada kecerdasan anak.

(7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak, Foto: Metro Food)





2. Sarden: Sarden merupakan jenis ikan laut yang juga kaya akan omega-3, protein, dan kalsium. Mengonsumsi sarden secara teratur disebut bisa membantu meningkatkan sistem saraf dan kecerdasan otak anak.