5 Tips Beli Sepatu Lari yang Tepat, Jangan Sampai Kaki Cedera!

SEJAK beberapa tahun terakhir olahraga lari menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi kini banyak event lari yang membuat banyak masyarakat makin semangat untuk berolahraga.

Saat berolahraga lari, tentu banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya dalam pemilihan sepatu. Pasalnya, bukan rahasia lagi kalau sampai salah menggunakan sepatu untuk lari, justru akan membuat kita jadi merasa tidak nyaman saat bergerak sehingga rentan menyebabkan cedera.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum tips membeli sepatu untuk lari. Berikut ulasannya dilansir dari laman REI, Selasa (23/1/2024)

1. Pilih jenis track lari: Saat akan membeli sepatu lari, ternyata harus perhatikan track larinya. Setiap track memiliki jenis sepatu yang berbeda, misalnya lari di jalan raya atau lintas alam. Bila lari di jalanan aspal, Anda bisa menggunakan sepatu dengan sol yang tebal agar bagian telapak kaki lebih nyaman.

(Foto: Fotorech/Pixabay)

2. Pilih bantalan empuk: Karena bantalan atau sol sepatu tentunya menentukan kenyamanan saat berlari. Ketebalan dan kekencangan midsole dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih sepatu. Dua hal penting inilah yang berperan membuat kita merasa nyaman saat berlari. Bahkan sol yang tebal dan sepatu yang ringan dapat membuat kita tidak gampang merasa lelah.