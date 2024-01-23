Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Menilik 5 Karya Ivan Gunawan, Desainer yang Berencana Tinggalkan Indonesia

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |16:30 WIB
Menilik 5 Karya Ivan Gunawan, Desainer yang Berencana Tinggalkan Indonesia
Karya Ivan Gunawan, (Foto: Instagram @ivan_gunawan)
IVAN Gunawan, desainer ternama di dunia fashion Tanah Air belakangan ini namanya begitu santer banyak dibicarakan. Baik di pemberitaan berbagai media atau pun linimasa sosial media.

Sebelum dikenal sebagai artis, Ivan merupakan seorang desainer mode. Pria yang akrab disapa Igun ini tidak hanya menciptakan busana yang memukau, karyanya juga diakui oleh para kritikus mode lainnya.

Namun, baru-baru ini Ivan Gunawan disebut-sebut bersiap untuk meninggalkan Indonesia, hal ini tentu membuat sejumlah tanda tanya di kalangan netizen, mengingat sosok Ivan yang telah bersinar gemilang di panggung lokal maupun internasional, mulai dari perhelatan bergengsi seperti Miss Universe, Miss Grand Indonesia, hingga yang terbaru, Miss Face of Humanity.

Kini, banyak netizen yang penasaran dengan karya dan prestasi sang desainer yang tak dapat diabaikan. Seperti apa karyanya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @ivan_gunawan, Selasa (23/1/2024)

1. Pamerkan rancangan di NYFW: Di perhelatan New York Fashion Week (NYFW), Ivan Gunawan memamerkan 12 karya gaun mewah dan elegan. Meskipun mengusung ide dari masa kejayaan Majapahit, kreasi-kreasi Ivan tetap memadukan sentuhan gaya hidup modern dan kemewahan.

Telusuri berita women lainnya
