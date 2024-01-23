Solidaritas untuk Palestina, 2 Desainer Ini Hadirkan Koleksi Keffiyeh di Paris Fashion Week

GELARAN pekan mode dunia, Men’s Paris Fashion Week baru saja usai diselenggarakan dengan sukses. Salah satu yang menjadi sorotan dalam gelaran MPFW tahun ini adalah terobosan yang dirilis oleh lini fesyen GmbH.

Label fesyen berbasis di Berlin yang digawangi oleh Serhat Işık dan Benjamin Huseby tersebut menarik perhatian dengan koleksi Musim Gugur/Dingin 2024 yang lebih dari sekadar pameran pakaian, tapi juga sarat makna.

(Foto: GQMiddleEast)

Dilansir dari GQ Middle East, Selasa (23/1/2024) Serhat dan Benjamin menyuarakan pesan perdamaian dan gencatan senjata atas perang Palestina dan Israel, dukungan terhadap Palestina dengan menampilkan koleksi seperti coat strong shoulder, h ingga koleksi Keffiyeh warna putih, hitam, hijau dan merah dalam tampilan outfit formal, sebagai simbolisme yang mendalam pada ansambel rancangannya tersebut.

(Foto: Daniele Oberrauch/Gorunway)