4 Potret Enzy Storia Main di Musim Salju, Happy Banget

ENZY Storia memang sudah menetap di Amerika Serikat mengikuti sang suami Molen Kasetra. Selama tinggal di luar negeri, Enzy banyak membagikan aktivitasnya, mulai dari masak, menjalani kegiatan sebagai istri diplomat, hingga kegiatan traveling.

Baru-baru ini, Enzy mengunggah potret terbarunya saat menikmati salju di Washington DC. Dia tampil kece dengan jaket merah dan celana hitam.

Penasaran seperti apa gaya outfit Enzy Storia saat pose di tengah salju? Berikut ulasannya dari Instagram @enzystoria.

Gayanya stylish

Potret Enzy saat pose di tengah salju, dia memakai turtle neck abu-abu dipadukan dengan jaket merah, celana hitam, dan sneakers. Ia nampak pose duduk di bersandar sambil memasukan kedua tangannya ke saku jaket. Penampilan Enzy mendapat pujian dari netizen karena kecantikannya.

"Cantik banget MasyaAllah," kata @citra***

"Cantik banget kakak," tambah @sitiroh***

Pose menoleh

Pada foto selanjutnya dia masih terlihat duduk bersandar di pagar yang dipenuhi dengan salju. Enzy nampak tersenyum manis sambil menoleh ke samping. Di foto ini dia terlihat memakai makeup warna bold pada lipstiknya.