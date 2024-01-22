Kasus Super Langka, Bayi Ini Terlahir dengan 4 Ginjal

FENOMENA langka terjadi di Brasil, di mana seorang bayi lahir dengan memiliki bukan satu, tapi empat organ ginjal sekaligus.

Bayi tersebut diketahui bernama Isis Eloah Ferreira Alves, memiliki empat organ ginjal, iISI lahir dengan sebuah kelainan bawaan yang sangat tidak biasa dan sulit ditemukan dalam literatur medis.

Dihimpun dari New York Post, Senin (22/1/2024), ibu Isis, Thalia Silva Alves mengungkap bahwa putrinya yang lahir pada tahun 2022 itu memang diketahui memiliki masalah ginjal saat masih dalam kandungan, meski belum jelas seperti apa kondisinya.

Isis kemudian dioperasi pada usia 5 bulan dan dokter menemukan ia tidak hanya memiliki satu ginjal melainkan dua ginjal tambahan. Setelah ditemukan ginjal tambahan, Isis kemudian diagnosa mengalami kidney supernumerary atau ginjal aksesori.

Ini adalah kondisi medis yang sangat langka dan hanya ada kurang dari 100 kasus yang pernah tercatat di seluruh dunia. Mengalahkan kondisi orang yang dilahirkan dengan dua ginjal, yang presentasenya sekitar 1 banding per 1.000 kelahiran.