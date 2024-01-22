5 Potret Rebecca Klopper Berjilbab di Kajian Ustadz Hanan Attaki

REBECCA Klopper baru-baru ini mengikuti Kajian Ustadz Hanan Attaki. Dalam acara tersebut, dia nampak ditemani salah satu sahabatnya Syifa Hadju.

Menurut Becca, dia takut merasa dikucilkan jika bertanya pada orang-orang yang merasa ilmu agamanya tinggi. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan dia pun memilih untuk datang ke kajian Ustadz Hanan Attaki.

"Kadang-kadang suka cerita di private account kalau guetuu banyak penasarannya loh, pengen ikut acara kayak gini pengen tau banyak hal, tapi gmn ya kalau ketemu yg judgemental gitu dari dalam diri aja ngerasa nggak pantes, apalagi di sinisin orang makin down dan ciut," tulis Becca dikutip dari Instagram Stornya.

Ikut Kajian

Becca dan Syifa yang tampil anggun dalam balutan hijab pun serius mendengarkan tausiyah Ustad Hanan Attak. Mereka pun tampak menitikkan air mata saat berdoa bersama.

Becca mengaku sudah lama ingin menghadiri acara seperti itu karena banyak pertanyaan seputar agama yang belum terjawab. Namun, ia kerap merasa minder karena merasa tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang menurutnya memiliki pemahaman agama yang jauh lebih luas dibandingkan dirinya.

Bareng Artis Lain

Rebecca Klopper berpartisipasi dalam studi bersama selebriti lainnya Deswita Maharani, Jovita Karen dan Adzwa Aurel. Kehadiran Becca pertama kali terlihat di unggahan Instagram Deswita Maharani. Becca di sini mengenakan gaun ketat bersulam serba hitam dan syal persegi sederhana, juga berwarna hitam.

Tampil Cantik

Dalam foto yang dibagikan Umi Pipiku, Rebecca Klopper tampil anggun dengan hijab dan outfit serba hitam. Jangan lupa tersenyum ke arah kamera. Dari sekian banyak selebritis dan influencer yang hadir, kehadiran Rebecca menyedot perhatian netizen. Pasalnya, netizen pun dibuat bingung dan memuji penampilan Rebecca dalam berhijab.

“Cantik banget sih kamu,” puji netizen pemilik akun bernama @filang**_