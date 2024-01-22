Suka Membersihkan Jendela Pakai Koran? Ternyata Salah!

KEBERSIHAN jendela jadi salah satu hal penting yang harus dijaga di rumah, mengingat jendela berfungsi bukan hanya sebagai pembatas tapi juga jadi tempat masuknya sirkulasi udara dan cahaya dari sinar matahari ke dalam rumah.

Jendela yang kotor menjadi sarang debu dan membuat rumah terlihat kusam. Terlebih jika barang yang penting, seperti tempat tidur berada di dekat jendela, debu akan singgah ke sprei dan bantal. Hal ini dapat mengganggu pernapasan dan membuat alergi debu menjadi kambuh.

Ternyata untuk merawat dan membersihkan jendela juga tidak bisa sembarangan loh! Terdapat langkah-langkah khusus agar kualitas kaca di jendela tetap bersih. Hindari berbagai kesalahan di bawah ini jika Anda tak ingin membuat goresan di jendela akibat salah dalam membersihkannya. Intip sederet kesalahan yang suka dilakukan saat membersihkan jendela, berikut paparannya seperti yang dilansir berbagai sumber, Senin (22/1/2024)

1. Pakai koran jadi lap: Konon katanya membersihkan jendela menggunakan koran atau kertas bekas bisa membuat kaca jendela menjadi lebih kinclong. Ternyata hal tersebut hanyalah mitos belaka. Pasalnya membersihkan kaca jendela menggunakan koran atau kertas justru bisa bikin goresan pada kaca, karena sifat kertas yang cenderung kaku, ditambah dengan koran yang memiliki tinta tulisan dapat meninggalkan noda pada jendela.

2. Membersihkan di siang hari: Membersihkan jendela di siang hari dengan teriknya sinar matahari tidak disarankan, sebab membersihkan jendela dengan kondisi panas yang terik bisa membuat produk cepat kering dan meninggalkan noda atau goresan di kaca. Apalagi jika mendiamkan produk pembersih itu dalam waktu yang lama.