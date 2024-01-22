Survei Bridestory: 60 Persen Pengantin Siapkan Anggaran Rp250 Juta-Rp1 Miliar

KAWASAN Bali dan Jabodetabek masih menjadi tempat idaman untuk menikah. Mayoritas para pengantin pun masih mencari ballroom hotel sebagai tempat pernikahan.

Hal ini terungkap dalam hasil survei pernikahan yang dilakukan oleh Bridestory terhadap 5 ribu responden, dengan 71,8 persen adalah perempuan dan 28,2 persen laki-laki. Survei ini menunjukkan mayoritas responden berencana menikah di Jabodetabek (66,6 persen) dan Bali (13,9 persen).

Untuk hari pernikahan, mayoritas responden menjawab merencanakan pernikahannya pada triwulan II tahun 2024 (25,4 persen) dan triwulan III tahun 2024 (23,5 persen). Uniknya, waktu persiapan calon pengantin sudah kembali ke masa sebelum pandemi, yakni. lebih dari 12 bulan sebelum hari pernikahan (32,3 persen).

Terkait jumlah tamu undangan, perlu diketahui calon pengantin kembali menggelar pesta pernikahan dengan jumlah tamu kurang lebih 300-500 orang (32,5 persen), dibandingkan pada masa pandemi yang lebih sedikit. Tiga jawaban teratas lokasi pernikahan yang dipilih calon pasangan adalah ballroom hotel (46,7 persen), gedung serbaguna atau aula (25,8 persen), dan taman, pantai, atau area outdoor (12,9 persen).

Saat ditanya mengenai anggaran yang disiapkan untuk acara pernikahan, sekitar 31,8% responden memiliki anggaran sebesar Rp250-Rp500 juta dan 29,8% responden memiliki anggaran sebesar Rp500-Rp1 miliar.

Menurut prakiraan tren pernikahan Bridestory, tiga palet warna teratas yang dipilih calon pengantin adalah putih (25,1 persen), merah muda (termasuk blush on, blush on, dan peach 19,9 persen) dan hijau (termasuk sage, olive). dan mint dengan 10,3 persen). Mayoritas responden memilih tema floral (33,2 persen) dan modern (24,2 persen).

Terkait vendor pernikahan 33,4 persen responden memilih platform Bridestory untuk mencari informasi mengenai vendor pernikahan, dan 27,6 persen responden mendapatkan rekomendasi vendor dari teman dan keluarga. Tiga pilihan vendor teratas bagi calon pengantin adalah harga (24,3 persen), portofolio mereka (22,5 persen) dan ulasan dari pelanggan lama (16,2 persen).