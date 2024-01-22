Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Kata Songong dan Savage yang Viral Usai Debat Cawapres 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |10:00 WIB
Ini Arti Kata Songong dan Savage yang Viral Usai Debat Cawapres 2024
Ilustrasi arti kata songong dan savage (Foto: Shuttersock)
A
A
A

INI arti kata songong dan savage yang viral usai debat Cawapres 2024. Adapun istilah ini menjadi salah satu trending topic di Twitter dan terus menjadi perbincangan netizen.

Bahasa songong, savage ternyata salah satu istilah gaul yang sering diucapkan generasi muda saat mengomentari seseorang yang memiliki perilaku tersebut. Lantas apa artinya?

Ini arti kata songong dan savage yang viral usai debat Cawapres 2024 yakni memiliki makna berbeda. Berikut penjelasannya.

1. Savage

Menurut USA Today, savage juga bisa berarti ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan dan tidak takut dengan akibat atau konsekuensi dari tindakan mereka.

Debat Capres

Sedangkan savage memiliki makna berbeda antara bahasa gaul dan kamus bahasa Inggris.

Dalam kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, savage merupakan kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. 

Arti savage dalam kata kerja adalah memperlakukan dengan brutal, ganas, kurang ajar. Dalam kata sifat, savage adalah kejam, buas, liar, ganas, kurang ajar, bengis, biadab. Sementara savage dalam kata benda yakni orang luar, orang ganas atau pun orang kurang ajar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement