Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ibu Awet Muda Foto Bareng Anak, Malah Dikira Sama Pacar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Ibu Awet Muda Foto Bareng Anak, Malah Dikira Sama Pacar
Viral Ibu Awet Muda. (Foto: TikTok)
A
A
A

BIASANYA seorang ibu akan menua ketika anak-anak mereka beranjak remaja atau dewasa. Apalagi, jika jarak usia antara terpaut cukup jauh. Namun, tidak sedikit juga beberapa ibu yang justru masih tampak awet muda meskipun anak mereka sudah beranjak remaja.

Seperti seorang ibu yang baru-baru ini viral di jagat maya karena tampak awet muda bak vampir, padahal anak laki-lakinya telah tumbuh besar menjadi seorang remaja.

Viral Ibu Awet Muda

Bahkan, potret transformasi ibu yang tidak diketahui namanya tersebut tampak dibagikan sendiri melalui akun TikToknya, @nona.manis100.

Dalam potret pertama, ibu tersebut tampak berfoto bersama sang anak yang terlihat masih balita dan menyedot botol susu. Dalam potret yang diambil pada tahun 2013 itu, ia masih terlihat begitu belia dengan ekspresi senyum manisnya.

Lalu, ibu tersebut membagikan potret transformasinya saat ini, tepatnya di tahun 2024 melalui unggahan potret kedua. Hanya saja, yang bertransformasi justru sang anak laki-laki yang terlihat telah menjadi seorang anak remaja.

Sementara penampilan si ibu tampak tidak berubah sedikitpun. Ia justru malah terlihat semakin cantik dan awet muda bak gadis belia. Bahkan, dalam potret tersebut, ia bak sedang berfoto dengan pacar saat berdiri di sebelah sang anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement