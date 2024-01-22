Viral Ibu Awet Muda Foto Bareng Anak, Malah Dikira Sama Pacar

BIASANYA seorang ibu akan menua ketika anak-anak mereka beranjak remaja atau dewasa. Apalagi, jika jarak usia antara terpaut cukup jauh. Namun, tidak sedikit juga beberapa ibu yang justru masih tampak awet muda meskipun anak mereka sudah beranjak remaja.

Seperti seorang ibu yang baru-baru ini viral di jagat maya karena tampak awet muda bak vampir, padahal anak laki-lakinya telah tumbuh besar menjadi seorang remaja.

Bahkan, potret transformasi ibu yang tidak diketahui namanya tersebut tampak dibagikan sendiri melalui akun TikToknya, @nona.manis100.

Dalam potret pertama, ibu tersebut tampak berfoto bersama sang anak yang terlihat masih balita dan menyedot botol susu. Dalam potret yang diambil pada tahun 2013 itu, ia masih terlihat begitu belia dengan ekspresi senyum manisnya.

Lalu, ibu tersebut membagikan potret transformasinya saat ini, tepatnya di tahun 2024 melalui unggahan potret kedua. Hanya saja, yang bertransformasi justru sang anak laki-laki yang terlihat telah menjadi seorang anak remaja.

Sementara penampilan si ibu tampak tidak berubah sedikitpun. Ia justru malah terlihat semakin cantik dan awet muda bak gadis belia. Bahkan, dalam potret tersebut, ia bak sedang berfoto dengan pacar saat berdiri di sebelah sang anak.