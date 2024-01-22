Anya Geraldine Tampil Seksi Serba Ungu, Gak Kalah dari Idol Kpop

KOREA Selatan memang salah satu destinasi wisata Asia yang menjadi buruan banyak orang Indonesia, tidak terkecuali para selebriti Indonesia. Salah satunya yang terlihat pergi ke Korea Selatan adalah Anya Geraldine.

Anya terlihat mengunjungi 1MILLION Dance Studio untuk belajar dance. 1million Dance Studio Korea merupakan studio dance yang dibuat khusus latihan para idol-idol Korea. Anya pun berkesempatan untuk menunjukkan bakat dance-nya.

Yang menarik, penampilan Anya Geraldine nampak memukau memakai busana berwarna ungu. Dia tampil total dengan outfit ala idol Kpop.

"Once upon a time in Korea," tulis Anya dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagramam @anyageraldine.

Foto selfie

Potret Anya Geraldine pose selfie dengan menunjukkan wajah tampak samping. Di foto ini dia memakai inner warna ungu cut out dipadukan dengan outer dan celana palazzo warna senada. Meskipun tidak melihat ke kamera, paras cantik Anya begitu terpancar.

"Cantik banget eonnie," sambung @itslav***

"Wah gila sih," ucap @annisa***

Foto OOTD

Gaya OOTD Anya Geraldine yang nampak memukau dengan busana berwarna ungu. Dia memadukan tampilannya dengan sneakers warna senada. Anya pose dengan kedua tangan diselipkan di saku celana, kece abis!

Mirror selfie

Pada foto selanjutnya Anya terlihat mirror selfie di dalam toilet. Dia pose tersenyum sambil memegang rambutnya yang dikuncir dengan aksen pita. Sementara itu ia menyisakan poni samping yang dibiarkan tergerai lurus.