7 Cara Menghilangkan Komedo Tanpa Iritasi, Jangan Lupa Pakai Sunscreen!

BANYAK yang masih penasaran, bagaimana cara menghilangkan komedo tanpa bekas dan efek samping yang merusak kulit wajah.

Sebenarnya, sudah banyak produk yang ampuh dan efektif untuk menghilangkan komedo. Tinggal bagaimana kamu memilih yang cocok dengan jenis kulit. Dan perlu diingat, jangan coba-coba memencet komedo dengan jari dan kuku, apalagi tanpa mencuci tangan terlebih dulu.

Berikut ini deretan cara menghilangkan komedo tanpa meninggalkan iritasi dan kerusakan kulit.

Cara Menghilangkan Komedo

1. Rajin Membersihkan Wajah

Cara menghilangkan komedo yang paling mudah adalah rutin membersihkan wajah pada pagi dan malam. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sekaligus menghilangkan kotoran dan bakteri yang menempel pada wajah.

Rutin membersihkan muka sebanyak dua kali dalam satu hari mampu menurunkan jumlah lesi jerawat dan komedo pada wajah secara signifikan. Selain itu, membersihkan muka secara rutin juga efektif untuk mengatasi kulit kusam.

Kamu perlu sabun pembersih muka yang pas dengan kebutuhan dan jenis kulit sehingga tidak menimbulkan iritasi. Gunakan produk perawatan kulit dengan kandungan salicylic acid mampu mengatasi komedo pada wajah.

2. Perhatikan Pola Makan

Kini saatnya kamu mengonsumsi makanan sehat dan minum cukup air untuk menjaga kulit tetap sehat bebas komedo.

Hasil penelitian, masyarakat modern yang mengonsumsi makanan barat tinggi glikemik resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan potensi perubahan produksi sebum yang menyebabkan peradangan kulit dan jerawat.

3. Gunakan Masker Madu Manuka

Madu mengandung zat antibakteri yang bisa mencegah timbulnya jerawat ringan dan sifat antiinflamasi yang efektif untuk mengurangi peradangan pada kulit. Kamu bisa mengoleskan madu ini pada area hidung secara merata lalu biarkan selama kurang lebih 15-30 menit. Bilas wajah dengan air hangat.

4. Pakai Uap Air Hangat

Uap air bisa membuat pori-pori kulit wajah terbuka dan lebih mudah mengangkat komedo ketika kamu membersihkannya. Caranya, siapkan panci dengan air mendidih, lalu dekatkan wajah selama sekitar 5 sampai 10 menit. Kamu bisa memakai handuk atau kain bersih untuk menutupi area kepala supaya uap panas tidak menyebar ke udara luar.

Setelah 10 menit, cuci muka agar cara membersihkan komedo di hidung menggunakan uap air hangat semakin optimal.

5. Eksfoliasi

Eksfoliasi adalah jenis perawatan wajah untuk mengangkat sel kulit mati. Jenisnya ada dua, yaitu chemical dan physical. Jenis chemical menggunakan bahan kimia, seperti AHA, BHA, PHA untuk mengangkat sel kulit mati dan menghambat produksi minyak berlebih, serta kotoran yang membuat pori-pori kulit tersumbat.

Eksfoliasi secara kimia bisa kamu lakukan setidaknya setiap satu minggu sekali. Namun, kamu juga bisa memastikannya dengan bertanya pada dokter. Sebab, kalau terlalu sering, wajah justru berisiko mengalami iritasi.

Sementara itu, eksfoliasi fisik bisa dengan memakai scrub. Akan tetapi, tidak semua jenis kulit cocok dengan produk tersebut, terutama kulit sensitif. Jadi, sebaiknya memakai scrub tak lebih dari 2 kali dalam seminggu. Selain itu, pastikan untuk memakai pelembap supaya kulit tidak mengalami iritasi.