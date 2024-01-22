Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Leher Menghitam? Waspada Kelebihan Insulin Akibat Penumpukan Gula

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:00 WIB
Leher Menghitam? Waspada Kelebihan Insulin Akibat Penumpukan Gula
Penyebab leher menghitam. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

LEHER hitam adalah permasalahan kulit yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Leher menghitam ini bukan hanya terjadi karena kurangnya merawat kulit lho, tapi juga karena adanya gangguan kesehatan tertentu.

Dokter Umum & Konsultan Gaya Hidup Sehat, dr Prama Aditya, B.Med.Sc., Mkes, Aifo menjelaskan munculnya warna hitam di bagian leher disebabkan karena terlalu banyak memakan karbohidrat.

"Jadi lipatan kulit yang menghitam itu pertanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah terlalu banyak kadar hormon insulinnya," ujar dr Prama seperti dikutip dari akun TikTok @desykusuma29, Senin (22/1/2024).

Dokter Prama menambahkan biasanya penyebabnya karena gudang-gudang penampung gula di dalam tubuh Anda sudah dipenuhi oleh berbagai gula yang kamu makan.

"Bisa dari tepung, karbohidrat atau dari gula itu sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut dr Prama mengatakan selain di leher, kulit kehitaman itu juga muncul di sendi jari, lipatan ketiak atau lipatan selangkangan.

Leher menghitam

Halaman:
1 2
      
