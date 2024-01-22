Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pasien TB Alami Alergi Obat? Ini Hal yang Wajib Dilakukan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |22:00 WIB
Pasien TB Alami Alergi Obat? Ini Hal yang Wajib Dilakukan
Tuberkulosis . (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TUBERKULOSIS atau TB adalah penyakit menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Seseorang yang menderita TB akan mengalami batuk kronik.

Salah satu cara penyembuhannya adalah pasien harus rutin minum obat selama berbulan-bulan. Lantas bagaimana kalau pasien tersebut alergi obat?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan obat TB yang biasa diberikan kepada pasien adalah Isoniazid, Rifampisin, Etambutol, dan Pirasinamid. Biasanya obat tersebut akan memberi reaksi gatal dan kemerahan pada pasien.

“Bahkan kemerahannya meluas bukan hanya di tangan dan kaki, tapi juga di perut, di punggung, dan di banyak permukaan tubuh. Tidak hanya itu, pasien juga bisa merasa tidak nyaman bahkan sesak,” ujar dr Erlina seperti dikutip dari X @erlinaburhan, Senin (22/1/2024).

Tuberkulosis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014290/angka-kematian-tuberkulosis-india-menurun-ini-hal-yang-wajib-dipelajari-indonesia-ZMnwIM9Ij4.jpg
Angka Kematian Tuberkulosis India Menurun, Ini Hal yang Wajib Dipelajari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989192/pengobatan-tb-kini-bisa-lebih-cepat-cukup-dilakukan-selama-4-bulan-8dsj4gGJt9.jpg
Pengobatan TB Kini Bisa Lebih Cepat, Cukup Dilakukan Selama 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988446/kasus-tuberkulosis-di-indonesia-meningkat-77-persen-ini-langkah-kemenkes-FplMmu8J6J.jpg
Kasus Tuberkulosis di Indonesia Meningkat 77 Persen, Ini Langkah Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988422/usaid-berikan-obat-terapi-pencegahan-tuberkulosis-untuk-indonesia-gelontorkan-dana-hingga-rp24-miliar-NacXIc3TCY.jpg
USAID Berikan Obat Terapi Pencegahan Tuberkulosis untuk Indonesia, Gelontorkan Dana hingga Rp24 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987603/ahli-kesehatan-ungkap-pentingnya-vaksinasi-tb-baru-mampu-mempercepat-pengobatan-sbkuMjA9sr.jpg
Ahli Kesehatan Ungkap Pentingnya Vaksinasi TB Baru, Mampu Mempercepat Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987588/dokter-paru-ungkap-kesulitan-dalam-menangani-pasien-tb-di-lombok-utara-Lm4kd9RaEJ.jpg
Dokter Paru Ungkap Kesulitan dalam Menangani Pasien TB di Lombok Utara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement