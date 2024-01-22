Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jenazah Ini Kembali Hidup Usai Ambulans yang Membawanya Menghantam Lubang saat ke Rumah Duka

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |10:00 WIB
Jenazah Ini Kembali Hidup Usai Ambulans yang Membawanya Menghantam Lubang saat ke Rumah Duka
Jenazah kembali bangkit usai ambulans menghantam lubang. (Foto: NDTV)




JIKA biasanya jalan berlubang menghadirkan petaka dan menelan korban jiwa, namun kali ini justru mampu menghidupkan orang yang sudah mati.

Seperti dihimpun dari NDTV, Senin (22/1/2024), jenzah seorang pria bernama Darshan Singh Brar asal Haryana, India hidup kembali setelah ambulans yang mengantarnya ke rumah duka menghantam lubang jalan.

Menurut keterangan keluarga, Darshan yang berusia 80 tahun itu semula dibawa dari rumah sakit ke rumahnya untuk dilakukan upacara pemakaman, namun saat diperjalanan ambulans menabrak lubang. Cucu Darshan yang berada di ambulans pun langsung memperhatikan mayat kekeknya dan kaget ketika tangan Darshan mulai bergerak.

Jenazah bangkit kembali

Dia kemudian memegang dada Darshan dan sadar bahwa jantung Darshan kembali berdetak. Darshan kemudian dibawa lagi ke rumah sakit terdekat. Para dokter di sana menyatakan dia masih hidup lalu memutuskan untuk melakukan perawatan di sebuah rumah sakit di Karnal. Saat itu keluarga berharap Darshan bisa pulih.

Salah satu cucu Darshan, Balwan Singh, mengatakan kondisi kakeknya tak kunjung membaik setelah dilakukan perawatan beberapa hari. Saudara laki-laki Darshan memutuskan membawanya ke rumah sakit dekat rumahnya untuk perawatan.

Namun setelah beberapa hari hidup dengan menggunakan ventilator dan alat medis lainnya, dokter mengatakan bahwa Darshan tidak bisa pulih. Dokter kemudian menyebut detak jantungnya telah berhenti dan keluarga mengikhlaskan kepergiannya.

(Leonardus Selwyn)

      
