HOME WOMEN HEALTH

6 Makanan Penurun Kadar Asam Urat

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |01:00 WIB
6 Makanan Penurun Kadar Asam Urat
Makanan yang mampu atasi asam urat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SERANGAN asam urat tentu akan membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Anda akan merasa kesulitan melakukan berbagai aktivitas karena rasa nyeri yang tak tertahankan.

Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir. Sebab salah satu cara meredakan gejala asam urat adalah dengan mengubah pola makan dan asupan. Sejatinya tidak ada makanan yang dapat menyembuhkan asam urat sepenuhnya. Sehingga hanya bisa sekadar menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga dapat mengurangi gejalanya agar tidak parah.

Lantas apa sajakah makanan tersebut? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (22/1/2024), berikut ulasannya!

1. Makanan tinggi serat

Selain baik untuk pencernaan, makanan tinggi serat juga bermanfaat untuk membantu mengontrol kadar asam urat dalam tubuh. Makanan berserat dapat menyerap asam urat berlebih dalam tubuh, sehingga mengurangi risiko dari penyakit asam urat

Asam Urat

2. Sayur-sayuran

Halaman:
1 2
      
