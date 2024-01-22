Sandiaga Upayakan Harga Tiket Pesawat Domestik Turun demi Target 1,2-1,5 Miliar Wisnus

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengakui hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat domestik selama sembilan bulan terakhir.

Ia pun melakukan segala cara demi menurunkan harga tiket pesawat domestik agar masyarakat lebih gencar lagi berwisata di Indonesia saja.

“Masyarakat harus didengarkan, gimana langkah-langkah ke depan dan kita sudah koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, dan maskapai penerbangan,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandiaga Uno (WBSU) di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi secara intensif kepada pemangku kepentingan untuk langkah-langkah konkrit agar tiket pesawat domestik bisa turun.

“Karena tentunya ini sangat memberatkan parekraf dan kita akan berupaya untuk menekan harga tiket pesawat domestik bagi masyarakat yang mau healing ke beberapa destinasi wisata unggulan,” lanjut mantan Ketua Kadin ini.

Upaya menurunkan harga tiket pesawat domestik yang dilakukan Kemenparekraf kata Sandi, juga demi mendorong capaian pergerakan wisnus mencapai 1,2 hingga 1,5 miliar orang.