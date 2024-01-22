Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harga Tiket Pesawat Domestik Bikin Menjerit, Ternyata Ini Penyebabnya Kata Sandiaga Uno

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:27 WIB
Harga Tiket Pesawat Domestik Bikin Menjerit, Ternyata Ini Penyebabnya Kata Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut hingga saat ini harga tiket pesawat domestik masih sangat tinggi. Hal itu pun menjadi keluhan para masyarakat yang ingin berlibur.

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU), Sandiaga turut membeberkan penyebab harga tiket pesawat domestik. Pihaknya pun sudah mengidentifikasi hal tersebut.

“Kurangnya jumlah pesawat, minimnya jumlah penerbangan, sedikitnya ketersediaan kursi, tentunya biaya bahan bakar dan beberapa biaya penunjang lainnya,” kata Sandiaga di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

Untuk kenaikan harga tiketnya sendiri kata dia, sangat tinggi dibanding sebelum pandemi. Dan kebanyakan yang paling mahal dari Indonesia Timur dan destinasi lainnya.

“Seperti Sumba, harganya sangat mahal, penerbangan hanya sebentar pakai baling-baling, tapi harganya sangat luar biasa dan ini salah satu yang dikeluhkan,” sebutnya.

