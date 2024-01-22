Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ini Alasan Kenapa Dilarang ke Toilet saat Pesawat Lepas Landas dan Mendarat

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:04 WIB
Ini Alasan Kenapa Dilarang ke Toilet saat Pesawat Lepas Landas dan Mendarat
Ilustrasi (Foto: Pexels/Jeffry Surianto)
SALAH satu aturan wajib penerbangan ialah penumpang dilarang wara-wiri ke toilet saat pesawat lepas landas dan mendarat. Awak kabin tentu selalu mengumumkan hal itu sebelum penerbangan dilakukan.

Larangan tersebut menjadi salah satu prosedur standar yang harus dilakukan saat lepas landas dan mendarat di mana menjadi momen paling berbahaya saat penerbangan.

Di waktu tersebut, penumpang harus tetap berada di tempat duduknya dan memiliki jalur keluar yang jelas dan tidak terhalang untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Infografis Jendela Pesawat

Jika pilot terpaksa melakukan pendaratan keras secara tiba-tiba, siapapun yang berada di toilet dapat terluka, karena tidak ada sabuk pengaman yang dapat menjaga penumpang tetap di tempatnya.

Bila terjadi pendaratan darurat, penumpang juga bisa terjebak di ruang kecil. Toilet juga memiliki tepian tajam dan kaca yang dapat pecah sehingga menimbulkan ancaman.

Karena ini juga merupakan tempat menampung air, listrik, dan kertas, terdapat risiko kebakaran. Jika terjadi evakuasi darurat, penumpang juga bisa terjebak di kamar kecil dan tidak dapat melarikan diri.

Terlalu banyak bahaya yang mungkin terjadi jika membiarkan penumpang ke toilet di waktu lepas landas dan mendarat.

