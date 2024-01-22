Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Makanan Dunia Wajib Dicoba Wisatawan, Ada Bakso dari Indonesia!

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |15:01 WIB
Daftar Makanan Dunia Wajib Dicoba Wisatawan, Ada Bakso dari Indonesia!
Bakso, jadi salah satu kuliner dunia yang wajib dicicipi wisatawan versi InsureandGo (Foto: Instagram/@bakso_ecowonogiri)
A
A
A

MAKANAN kerap kali menjadi salah satu bagian paling menyenangkan saat berlibur. Terutama, jika makanan tersebut tidak ada di daerah asal. Lantas, hidangan, makanan ringan, dan minuman apa saja yang wajib dicoba oleh wisatawan?

Lihat saja peta dunia yang menarik ini, disertai dengan peta regional yang mengulik kelezatan lokal yang wajib dijajal dari setiap negara.

Survei tersebut disusun oleh perusahaan asuransi perjalanan InsureandGo. Hidangan nomor satu di setiap negara dibuat dari hasil menganalisis video TikTok yang berisi tagar untuk lebih dari 2.600 makanan lezat di 177 negara.

Jumlah penayangan yang terkait dengan setiap tagar dihitung untuk menghasilkan peringkat. Secara keseluruhan di Inggris, ikan dan keripiklah yang paling unggul, hot dog adalah makanan nomor satu di Amerika.

Sedangkan pavlova merupakan hidangan paling digemari di Australia, dan ekor berang-berang menempati posisi teratas di Kanada.

Melipir ke Spanyol, pengunjung harus menjajal camilan perut babi goreng yang disebut chicharron. Sementara, di Irlandia makanan ringan, seperti sup kentang dan sosis cukup digemari.

Infografis Kuliner Legendaris Jakarta

Camilan penting di Jerman adalah sepotong daging tipis (sering kali daging sapi muda atau babi) yang disebut schnitzel. Sementara makanan khas negara Prancis adalah siput atau escargot yang patut dicoba pelancong.

Bergeser ke Taiwan, sensasi yang sedang tren adalah bubble tea. Minuman berbahan dasar teh dengan mutiara tapioka yang kenyal atau boba bikin penasaran untuk diseruput.

Maski banyak hidangan utama paling populer di dunia yang berpusat pada olahan daging. Studi tersebut mengatakan masih ada pilihan vegetarian yang menggiurkan di seluruh dunia. Contohnya, nasi lemak khas Malaysia dan Pad Thai ala Thailand yang sering disajikan sebagai menu vegetarian.

Secara keseluruhan, hidangan gurihlah yang mendominasi daftar makanan yang harus dicoba di setiap negara. Catatan studi tersebut, makanan manis hanya menduduki peringkat teratas di 38 lokasi.

“Dari crema catalana di Andorra, makanan penutup puding sutera dengan karamel, hingga bola paneer yang direndam dalam susu kental manis yang dikenal sebagai rasmalai di Pakistan. Ada banyak pilihan bagi wisatawan yang mencari makanan manis,” demikian tulis InsureandGo mengutip Daily Mail.

