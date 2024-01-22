Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep BBQ Bulgogi ala Resto AYCE, Gampang Dibuat dan Cocok Jadi Lauk Bekal

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |23:30 WIB
Resep BBQ Bulgogi ala Resto AYCE, Gampang Dibuat dan Cocok Jadi Lauk Bekal
Resep BBQ Bulgogi ala AYCE, (Foto: Twitter @dwitasaridwita)
HIDANGAN (BBQ) bulgogi ala All You Can Eat (AYCE) kini memang tengah jadi tren, dan menjadi favorit banyak orang terutama para anak muda. Sajian daging sapi dengan bumbunya yang khas dan cita rasa yang nikmat memang menggugah selera makan.

Nah bagi Anda yang penasaran ingin mencoba membuatnya di rumah, untuk meminimalisasi budget daripada makan di restoran mewah. Tenang, bisa kok dibuat dengan gampang di rumah asal tahu resep yang tepat dan sudah diuji sendiri.

Contohnya resep dari netizen pemilik akun Twitter, @dwitasaridwita yang viral mendapat sekitar 1,8 juta kali penayangan di Twitter satu ini. Ia menyebut sudah mencobanya sendiri di rumah sampai menghabiskan satu kilogram daging sapi jenis shortplate. Berikut resepnya, sebagaimana diwarta dari akun Twitter @dwitasaridwita, Senin (22/1/2024)

Bahan utama :

250 gram daging short plate (suhu ruang)

Bahan saus :

10 sendok makan saus bulgogi

1 sendok makan kecap asin

2 sendok makan saus tiram

1 sendok teh madu

3 sendok makan minyak wijen

Kaldu jamur secukupnya

Lada secukupnya

3 sendok makan air mineral

