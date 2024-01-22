Resep Sarapan Lontong Sayur Lodeh Labu Siam, Murah Meriah Nikmat

RESEP sarapan hari ini adalah lontong sayur lodeh labu siam yang cocok menjadi makanan di tanggal tua kali ini. Sudah masuk akhir bulan, tentu saja keuangan pun sudah menipis.

Sajian lontong sayur lodeh labu siam ini pun bisa jadi pilihan makan enak dengan bujet murah. Nah, berikut resep lontong sayur lodeh labu siam seperti dikutip Okezone dari akun Instagram @chichiwiranata.

Bahan-bahan:

500 gram manisa/labu siam, kupas lalu potong-potong tipis memanjang

7 lonjor kacang panjang, potong 3 cm

150 gram udang, kupas

1 papan tempe, potong korek api

2 lembar daun jeruk