Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Kalguksu, Makanan Korea yang Viral karena Minji New Jeans

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:30 WIB
Mengenal Kalguksu, Makanan Korea yang Viral karena Minji New Jeans
Kalguksu, (Foto: Kimchimari)
A
A
A

MINJI dari girlgroup New Jeans diketahui baru-baru ini meminta maaf kepada publik atas pemberitaan dirinya, di mana ia dengan gamblang menyebutkan tidak mengetahui apa itu kalguksu.

Pernyataan tak mengetahui apa itu Kalguksu, sebagaimana dikutip dari Allkpop, disebut Minji dalam acara di saluran YouTube pada bulan Januari 2023. Saat itu, pelantun hits Super Shy dan OMG itu menceritakan bahwa dia adalah orang yang pilih-pilih makanan dan mengaku belum pernah mencoba kalguksu sebelumnya.

Tak lama, penyataan Minji tersebut langsung ramai dikritik oleh publik, mengingat Minji adalah orang Korea. Ramai juga tuduhan bahwa gadis belia tersebut hanya berpura-pura tidak mengenal kalguksu demi citranya sebagai idol K-Pop.

Lantas sebetulnya apa sih yang disebut dengan Kalguksu? Dilansir dari Taste Atlas, Senin (22/1/2024) Kalguksu merupakan salah satu hidangan musim panas favorit banyak warga Korea Selatan, biasanya disajikan saat musim hujan dan hari-hari ketika musim panas yang berangin.

(Foto: MyKoreanKitchen) 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/298/3059511/bibimbap_raksasa-HAOr_large.jpg
Menjajal Langsung Bibimbap Raksasa di Perayaan Chuseok Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/298/2992894/bukan-kimchi-ini-6-salad-lezat-khas-korea-dan-bisa-bantu-turunkan-berat-badan-qGKScUqQx3.jpg
Bukan Kimchi, Ini 6 Salad Lezat Khas Korea dan Bisa Bantu Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/298/2983803/mencicipi-jjamppong-kuliner-pedas-khas-korea-yang-sering-ada-di-drakor-eZsIwjCMij.jpg
Mencicipi Jjamppong, Kuliner Pedas Khas Korea yang Sering Ada di Drakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/298/2979315/resep-jajangmyeon-gurih-mi-hitam-yang-dimakan-cha-eun-woo-di-drakor-wonderful-world-0tld5ZbakQ.jpg
Resep Jajangmyeon Gurih, Mi Hitam yang Dimakan Cha Eun Woo di Drakor Wonderful World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/298/2971301/resep-bibim-guksu-mi-dingin-ala-korea-yang-cocok-temani-nonton-drakor-b0XwfeaZfz.jpg
Resep Bibim Guksu, Mi Dingin ala Korea yang Cocok Temani Nonton Drakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/298/2966793/tips-cara-membuat-gimbap-di-rumah-agar-enak-dan-anti-gagal-o5GHv9VLHq.jpg
Tips Cara Membuat Gimbap di Rumah agar Enak dan Anti Gagal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement