Mengenal Kalguksu, Makanan Korea yang Viral karena Minji New Jeans

MINJI dari girlgroup New Jeans diketahui baru-baru ini meminta maaf kepada publik atas pemberitaan dirinya, di mana ia dengan gamblang menyebutkan tidak mengetahui apa itu kalguksu.

Pernyataan tak mengetahui apa itu Kalguksu, sebagaimana dikutip dari Allkpop, disebut Minji dalam acara di saluran YouTube pada bulan Januari 2023. Saat itu, pelantun hits Super Shy dan OMG itu menceritakan bahwa dia adalah orang yang pilih-pilih makanan dan mengaku belum pernah mencoba kalguksu sebelumnya.

Tak lama, penyataan Minji tersebut langsung ramai dikritik oleh publik, mengingat Minji adalah orang Korea. Ramai juga tuduhan bahwa gadis belia tersebut hanya berpura-pura tidak mengenal kalguksu demi citranya sebagai idol K-Pop.

Lantas sebetulnya apa sih yang disebut dengan Kalguksu? Dilansir dari Taste Atlas, Senin (22/1/2024) Kalguksu merupakan salah satu hidangan musim panas favorit banyak warga Korea Selatan, biasanya disajikan saat musim hujan dan hari-hari ketika musim panas yang berangin.

(Foto: MyKoreanKitchen)

