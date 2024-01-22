5 Tips Membersihkan Air Fryer, Ternyata Gampang Loh!

ALAT masak air fryer saat ini sudah dianggap menjadi salah satu bagian terpenting untuk urusan masak-memasak di dapur. Selain memudahkan pengolahan makanan, air fryer makin diminati masyarakat juga karena dinilai jadi solusi lebih sehat yang ingin menyajikan hidangan yang digoreng namun tetap sehat karena minim pemakaian minyak.

Akan tetapi, tahukah Anda cara membersihkan air fryer dengan benar? Karena tidak dipungkiri tak semua yang punya air fryer pasti paham cara membersihkannya. Lantas bagaimana cara membersihkannya? Dilansir dari laman Taste of Home, Senin (22/1/2024), mari simak lima cara langkah-langkah membersihkan air fryer.

BACA JUGA: 6 Tips Masak Telur Mata Sapi agar Kuningnya Bulat Sempurna

1. Cabut air fryer dari aliran listrik: Nomor satu dilakukan, karena agar lebih aman keselamatannya karena tidak ada aliran listrik yang mengalir. Sehingga bisa akan lebih tenang ketika membersihkannya.

2. Bersihkan bagian yang dapat dilepas: Keluarkan keranjang, baki, loyang, dan aksesoris alat lainnya yang bisa dilepas. Selanjutnya, perkakas yang bisa dilepas ini bisa dicuci sama seperti peralatan masak lainnya dengan menggunakan sabun dan air hangat.

BACA JUGA:

Bersihkan alat dengan dimulai pada bagian yang boleh dibersihkan atau aman jika terkena air. Namun, jika tidak merasa yakin bagian mana saja yang diperbolehkan terkena air maka Anda bisa mengeceknya melalui buku panduan atau website yang disediakan.