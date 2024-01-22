Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Membersihkan Air Fryer, Ternyata Gampang Loh!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:35 WIB
5 Tips Membersihkan Air Fryer, Ternyata Gampang Loh!
Tips membersihkan air fryer, (Foto: Freepik)
A
A
A

ALAT masak air fryer saat ini sudah dianggap menjadi salah satu bagian terpenting untuk urusan masak-memasak di dapur. Selain memudahkan pengolahan makanan, air fryer makin diminati masyarakat juga karena dinilai jadi solusi lebih sehat yang ingin menyajikan hidangan yang digoreng namun tetap sehat karena minim pemakaian minyak.

Akan tetapi, tahukah Anda cara membersihkan air fryer dengan benar? Karena tidak dipungkiri tak semua yang punya air fryer pasti paham cara membersihkannya. Lantas bagaimana cara membersihkannya? Dilansir dari laman Taste of Home, Senin (22/1/2024), mari simak lima cara langkah-langkah membersihkan air fryer.

1. Cabut air fryer dari aliran listrik: Nomor satu dilakukan, karena agar lebih aman keselamatannya karena tidak ada aliran listrik yang mengalir. Sehingga bisa akan lebih tenang ketika membersihkannya.

2. Bersihkan bagian yang dapat dilepas: Keluarkan keranjang, baki, loyang, dan aksesoris alat lainnya yang bisa dilepas. Selanjutnya, perkakas yang bisa dilepas ini bisa dicuci sama seperti peralatan masak lainnya dengan menggunakan sabun dan air hangat.

 BACA JUGA:

Bersihkan alat dengan dimulai pada bagian yang boleh dibersihkan atau aman jika terkena air. Namun, jika tidak merasa yakin bagian mana saja yang diperbolehkan terkena air maka Anda bisa mengeceknya melalui buku panduan atau website yang disediakan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/298/2961797/tips-memilih-alat-masak-pilih-yang-keramik-atau-baja-tahan-karat-53f1EJnUL9.jpg
Tips Memilih Alat masak, Pilih yang keramik atau baja tahan karat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/298/2909380/baru-punya-air-fryer-wajib-tahu-6-tips-penting-ini-nk7Ic54cqw.jpg
Baru Punya Air Fryer? Wajib Tahu 6 Tips Penting Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/298/2896538/alasan-kenapa-centong-plastik-tak-boleh-diletakkan-di-dalam-panci-sayur-1rLSlKzVtI.jpg
Alasan Kenapa Centong Plastik Tak Boleh Diletakkan di Dalam Panci Sayur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/298/2875631/jangan-sampai-salah-ini-4-cara-tepat-bersihkan-talenan-kayu-PcSalPzTQU.jpg
Jangan Sampai Salah, Ini 4 Cara Tepat Bersihkan Talenan Kayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/18/298/2650054/promo-merdeka-sale-alat-masak-berkualitas-tinggi-diskon-lebih-dari-77-persen-loh-8wnCQajEeJ.jpeg
Promo Merdeka Sale, Alat Masak Berkualitas Tinggi Diskon Lebih dari 77 Persen Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/25/298/2476789/masakan-lebih-lezat-dan-sehat-dengan-lock-n-lock-halogen-oven-dari-emshop-7y2m9NvEIe.jpg
Masakan Lebih Lezat dan Sehat dengan Lock N Lock Halogen Oven dari eMShop
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement