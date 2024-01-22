Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Paris Fashion Week: Dior Luncurkan Koleksi Pria Siap Pakai Pertama Karya Kim Jones

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |17:01 WIB
Paris Fashion Week: Dior Luncurkan Koleksi Pria Siap Pakai Pertama Karya Kim Jones
Dior Man di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

GELARAN Paris Fashion Week memang menampilkan berbagai karya jenama-jenama terkemuka. Salah satu jenama yang mengeluarkan koleksi terbarunya yakni Dior dengan koleksi pakaian pria mereka.

Direktur kreatif Dior Kim Jones meluncurkan koleksi pria siap pakai pertama yang ia persembahkan untuk Dior sejak ia ditunjuk sebagai direktur kreatif rumah mode Prancis tersebut.

Dior di Paris Fashion Week

Dalam siaran pers WWD Kim Jones, Jones mengatakan karyanya untuk Dior terinspirasi dari penari Rusia Rudolf Nureyev yang kerap mengenakan kaftan, kimono, dan syal berpenampilan flamboyan.

Diiringi musik dramatis oleh Sergei Prokofiev, para model menampilkan 40 penampilan Dior, dimulai dengan celana yang dipadukan dengan jaket dengan sulaman lingkaran rumit di tengahnya. Koleksi ini dihadirkan dengan potongan minimalis bergaya setelan Oblique khas Nureyef.

Dior di Paris Fashion Week

Koleksi pria Diorand meliputi berbagai pakaian luar, jaket wol dan aksesoris, termasuk sepatu Mary-Jane, dan sepatu yang mengingatkan pada sepatu balet. Elemen lainnya seperti sweter bergaris, mantel dengan ikat pinggang ekstra lebar, turban yang dipilin dan terusan wol serta celana pendek dengan ritsleting yang tidak biasa.

Dalam 20 penampilan yang dipresentasikan di akhir pertunjukan, Jones menampilkan koleksi fesyen di rumah lelang Christie's pada tahun 1995 yang terinspirasi oleh beberapa item dari katalog lelang Nureyev, serta beberapa arsip Dior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072206/willem_dafoe-R2kP_large.jpg
Tampil untuk Brand Fashion Wanita Miu Miu, Willem Dafoe Menggebrak di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070911/wonyoung_ive-YPW2_large.jpg
Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/194/3069730/valentino-LxV8_large.jpg
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067825/saint_laurent-tdwe_large.jpg
Saint Laurent Hadirkan Koleksi Bold di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026688/katy_perry-a42h_large.jpg
Katy Perry ke Paris Fashion Week Pakai Gaun 152 Meter, Netizen: Sepanjang Anyer-Panarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979889/potret-flawless-ten-nct-untuk-ysl-di-paris-fashion-week-ohF2fZF6GT.jpg
Potret Flawless TEN NCT untuk YSL di Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement