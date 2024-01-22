5 Fakta Busana Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Acara Debat, Dibuat 180 Hari Tanpa Pewarna Kimia!

PASANGAN Capres dan Cawapres Nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bisa dibilang begitu totalitas dalam urusan gaya penampilan di setiap agenda Debat Pilpres 2024.

Debat Pilpres sudah empat kali digelar oleh KPU dan Ganjar-Mahfud selalu mendapat sorotan utama perihal busana. Teranyar, paslon nomor 3 itu mengenakan busana ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tema debat keempat yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Mahfud lewat pakaian yang dikenakan seperti ingin bicara bahwa sudah saatnya kita kembali ke alam dan kurangi penggunaan bahan kimia.

Memangnya apa sih yang dipakai Ganjar-Mahfud di debat Pilpres semalam? Berikut fakta-fakta terkait busana yang berhasil dirangkum MNC Portal, Senin (22/1/2024)

1. Terselip makna istimewa: Mahfud mengatakan, busana yang ia kenakan bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat Ibu Pertiwi yang sakit.

(Foto: MPI/Achmad)

2. Material alami tanpa bahan kimia: Mahfud menjelaskan bahwa pakaian yang dipakainya itu terbuat dari kapas yang mudah terurai. Kapasnya sendiri ditanam oleh para petani perempuan di Tuban, Jawa Timur.

BACA JUGA:

Proses pembuatannya sendiri menggunakan teknik tumpang tari tanpa menggunakan bahan kimia apa pun. Sementara untuk bahan kancing yang digunakan pada baju tersebut diproduksi di Makassar, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA:

"Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi sehelai kain. Pewarna menggunakan pewarna alami dari tanaman bukan bahan kimia, sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia,” kata Mahfud.