HOME WOMEN FASHION

6 Cara Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Sinar Matahari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |15:30 WIB
6 Cara Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Sinar Matahari
Tips mengeringkan sepatu tanpa sinar matahari, (Foto: Senivpetro/Freepik)
A
A
A

MEMASUKI musim hujan, seperti di awal tahun seperti sekarang, biasanya banyak barang-barang yang memerlukan perhatian khusus. Salah satunya ialah sepatu yang biasa digunakan sehari-hari.

Sering kali sepatu jadi kebasahan di musim hujan ini, karena dipakai beraktivitas di luar ruangan sehari-hari. Namun, Anda juga ragu untuk mengeringkannya lantaran minimnya sinar matahari.

Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu mengeringkan sepatu yang basah di musim hujan karena bisa loh dikeringkan meski tanpa paparan sinar matahari. Penasaran, bagaimana mengeringkan sepatu di musim hujan walau tanpa sinar matahari? Yuk simak informasinya dilansir Big C, Senin (22/1/2024)

 BACA JUGA:

1. Pakai hairdryer: Pertama-tama, cucilah sepatu yang basah kuyup dengan air dan sabun untuk membersihkan kotoran. Kemudian peras airnya sebanyak mungkin. Setelah itu, keringkan sepatu Anda dengan pengering hingga kering. Jika memungkinkan, letakkan sepatu di tempat yang sejuk semalaman untuk menghilangkan sisa kelembapan.

2. Pakai koran: Ini adalah metode klasik untuk mengeringkan sepatu di musim hujan dan juga menghalangi bau tak sedap. Cukup kumpulkan koran dan masukkan ke dalam sepatu dan voila! Sepatu bisa kering, gampang kan? Ini karena halaman-halaman koran tersebut akan menyerap semua kelembapan dari sepatu dan menghilangkan bau yang tidak diinginkan.

Halaman:
1 2 3
      
