Okezone.com
HOME WOMEN FASHION

Gibran Kenakan Kemeja Berlogo Mirip Bendera One Piece saat Tiba di Rumah Prabowo, Penampilannya Jadi Sorotan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:05 WIB
Gibran Kenakan Kemeja Berlogo Mirip Bendera One Piece saat Tiba di Rumah Prabowo, Penampilannya Jadi Sorotan
Penampilan Gibran Rakabuming tuai sorotan. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

PENAMPILAN Calon Wakil Presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat tiba di rumah capres Prabowo Subianto jelang debat keempat Pilpres 2024 cukup menarik perhatian.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di Jalan Kertanegara, Jaksel, Minggu 21 Januari 2024, Gibran tampak mengenakan baju berwarna biru. Menariknya, tampak sebuah gambar mirip lambang pada bendera anime One Piece yang tersemat di dada kirinya.

“Mas Gibraaan, kenapa One Piece??” tanya rombongan wartawan.

Meski begitu, Gibran justru diam tanpa kata. Dia hanya melempar ekspresi senyum sambil berjalan dari depan area rumah bersama sang istri, Selvi Ananda. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru saja tiba di Rumah Kertanegara pada Minggu 21 Januari 2024 sore.

Mereka bersiap menuju ke area Debat Keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, mobil rombongan Prabowo tiba pada pukul 17.28 WIB. Sementara mobil rombongan Gibran tiba pada pukul 17.50 WIB.

Halaman:
1 2
      
