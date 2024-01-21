Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Polisi Cepek Bisa Scan Qris, Modern Solution In Modern Era

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:08 WIB
Viral Polisi Cepek Bisa Scan Qris, Modern Solution In Modern Era
Viral Polisi Cepek. (Foto: Instagram)
A
A
A

POLIS cepek atau dikenal dengan Pak Ogah memang mudah kita temukan di banyak tempat, terutama putaran di jalan raya. Biasanya, mereka akan berusaha membantu para pengendara dengan harapan mendapat imbalan.

Biasanya, para pengendara tersebut akan memberikan uang receh pada para Pak Ogah tersebut. Tapi, sering juga mereka membantu tanpa mendapatkan Rupiah, lantaran si pengendara yang memang tidak memiliki uang receh.

Nah, polisi cepek asal Sidoarjo ini pun menyediakan kode Qris untuk para pengendara yang tidak memiliki uang receh. Seperti diunggah akun Instagramam @aslisuroboyo, memperlihatkan polisi cepek di Putaran Aloha yang memakai Qris.

Vira Polisi Cepek

Dalam video tersebut, polisi cepek tersebut tampak menggunakan kaos lengan panjang berwarna biru dengan rompi berwarna kuning terang. Selain itu, dirinya juga menggunakan masker dan topi.

“Suangar rek, Aloha ini. Cobaen-cobaen scan,” ujar pria pemilik akun tersebut kepada teman-temannya dari dalam mobil, dikutip MNC Portal Indonesia.

Kode Qris dicetak seperti di kertas berukuran A4 dan ditempelkan ke sebuah kardus. Barcode tersebut ia gantung di bagian depan dan belakang tubuhnya. Pria tersebut pun meminta kepada temannya untuk coba pun memindai kode Qris tersebut.

Ternyata kode tersebut bisa dipindai dengan tujuan penerima yang bernama ‘Polisi Cepek Aloha 1’. Mereka tampak kaget dan terkesima dengan kemajuan teknologi yang biasanya hanya ditemukan di kafe atau restoran yang menyediakan kode Qris, tapi ternyata hal tersebut juga digunakan oleh polisi cepek.

"Coba yo.. Wihh, isok-isok, suangar joss, Polisi Cepek Aloha,” sambungnya.

