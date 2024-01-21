Serunya Ganjar-Mahfud Pakai Helikopter Bawa Kemeja Raksasa, Ini Makna di Baliknya

PASANGAN Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD diketahui berkampanye menggunakan helikopter di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Namun, kampanye kali ini berbeda, sangatlah unik karena kampanye ini bukan dilakukan oleh Ganjar-Mahfud dan para pendukungnya dengan cara berkumpul. Kampanye kali ini terlihat sangat modern dan masa kini, dengan menerbangkan kemeja raksasa yang berisi pesan untuk Ganjar-Mahfud.

Mengutip dari TikTok @ganjarpranowo pada Minggu (21/1/2024), terlihat video yang merekam dua helikopter membawa kemeja raksasa berwarna putih berlengan panjang. Kemeja ini membelah langit di tengah keramaian lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia.

(Foto: TikTok Ganjar Pranowo)

Jika dilihat dari depan, kemeja ini tampak tidak memiliki identitas hingga membuat salah satu netizen yang melihat secara langsung sedikit bingung.

“Eh orang-orang pada lihatin apaan tuh? Kok ada yang terbang-terbang,” kata seseorang di balik video tersebut.